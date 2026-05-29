S’il y a bien une règle universelle qui ne cesse de se vérifier siècle après siècle, c’est qu’on ne sait jamais réellement ce qui se cache sous nos pieds. En effet, tout au long de notre histoire, de nombreuses découvertes ont été faites par le plus grand des hasards, au détour d’un chantier tout ce qu’il y a de plus banal. Et des ouvriers de République Tchèque nous l’ont encore prouvé dans la région de Bohème, où la construction d’une nouvelle autoroute près de Hradec Králové a permis de mettre le jour l’une des plus importantes découvertes archéologiques du pays.

Des milliers de trésors découverts en République Tchèque

« Lorsque nous avons commencé les premiers travaux, nous sommes tombés sur des objets qui indiquaient que nous avions mis la main sur quelque chose d'important », a en effet expliqué Matouš Holas, archéologue en chef, selon un communiqué du Czech Center Museum Houston. « Si l'autoroute n'avait pas été construite, ce site n'aurait jamais été découvert ». Et cela aurait assurément été une tragédie au vu des nombreux trésors que recelait ce vieux village celte, dont les origines semblent remonter à plus de 2 200 ans.

Car les fouilles, qui auront duré près de deux ans, ont aujourd’hui permis de mettre au jour un butin des plus impressionnants. Au total, ce sont plus de 13 000 sacs remplis de trésors datant de La Tène (second âge de fer) qui ont été récupérés par les archéologues, avant d’être confiés aux chercheurs de l’université de Hradec Králové et à leurs partenaires. Avec, dans le lot : des pièces d’or et d’argent de toutes tailles, plus de mille objets de joaillerie, des perles de verre, des poteries finement travaillées, mais aussi de l’ambre de la Baltique.

C’est d’ailleurs ce qui a permis aux chercheurs d’estimer que le site en question abritait autrefois une communauté qui ne se contentait pas d’échanger les trésors en question, mais qui les fabriquait également en personne à partir d’outils et d’installations dédiés. De quoi en faire un point central du commerce celtique, donc, même si l’absence de traces de fortifications tend à surprendre les archéologues. Surtout sachant que cet ancien site se trouve le long de la route historique de l’ambre, connue pour relier la mer Baltique et la mer du Nord à l’Europe centrale.

Vue aérienne du site d'excavation de Hradec Králové / © Ludmila Němcová, Université de Hradec Králové

Un pilier pour le commerce celtique, disparu mystérieusement

« Ce site était un centre commercial et de production suprarégional relié à des routes commerciales de longue distance, comme en témoignent les découvertes d'ambre, de pièces d'or et d'argent, ainsi que les traces de la fabrication de céramiques de luxe », souligne en effet Tomáš Mangel, professeur d'archéologie à l'université de Hradec Králové. En revanche, s’il y a bien une chose que les chercheurs sont incapables de déterminer avec certitude, c’est la nature du peuple qui était alors au cœur de ces activités en République Tchèque.

Car si l’histoire tend généralement à associer la région de la Bohème à la tribu des Boïens, le site en question ne permet en aucun cas de s’en assurer. Pas plus qu’il ne permet, d’ailleurs, de déterminer avec précision pourquoi il a finalement été abandonné. En l’absence de traces de destruction, de gisements d’armes ou de fosses communes, un potentiel déclin économique ou des changements environnementaux semblent pour l’instant être les causes privilégiées par les archéologues. Mais cela ne reste qu’une simple théorie.

Source : Indian Defence Review