Véritable fléau de notre siècle, le cancer touche aujourd’hui plusieurs dizaines de millions de personnes à travers le monde. Et parmi ses formes les plus mortelles se trouve notamment le cancer du pancréas, dont seuls 10% des patients parviennent en général à réchapper. Pourquoi ? Car la plupart du temps, les tumeurs finissent par développer une résistance aux médicaments administrés, ce qui rend les traitements inefficaces au bout de quelques mois. Des chercheurs pourraient néanmoins avoir trouvé un début de solution à ce problème.

Un nouveau traitement expérimental contre le cancer du pancréas découvert

Ces dernières années, des scientifiques du Centre national de recherche sur le cancer (CNIO) en Espagne ont en effet commencé à se pencher sur le problème, en mettant en place une nouvelle étude expérimentale visant à concevoir un traitement plus efficace. Pour ce faire, ils ont ainsi développé un nouveau protocole reposant sur la combinaison de trois médicaments : le daraxonrasib, un inhibiteur expérimental du KRAS ; l’afatinib, un médicament approuvé contre le cancer du poumon ; et enfin le SD36, un dégradateur de protéines.

L’objectif de cette trithérapie, nous explique notamment l’étude publiée sur le site de la PNAS (Proceedings of the National Academy of Science), est d’empêcher les tumeurs cancéreuses de développer une résistance aux médicaments en contournant les barrières mises en place par le traitement actuel. Car ce dernier, qui cible notamment le gène KRAS, touché dans 90% des cas des cancers du pancréas, ne bloque pour l’instant la voie qu’à un seul endroit. Ce qui permet, par conséquent, aux tumeurs de trouver d’autres moyens de se propager.

Or, grâce à cette nouvelle stratégie thérapeutique, les chercheurs affirment aujourd’hui avoir trouvé le moyen de bloquer la voie du KRAS à trois niveaux différents au lieu d’un, ce qui donne des premiers résultats très prometteurs. L’étude révèle en effet que les premiers essais cliniques, réalisés sur trois souris différentes, ont à chaque fois permis d’éliminer l’intégralité des tumeurs pancréatiques, et ce sans provoquer d’effets secondaires majeurs chez les cobayes. Une très belle avancée pour la médecine, donc.

Équipe du Groupe d'Oncologie Expérimentale du CNIO / © MadMoviex, CNIO

Des premiers résultats très prometteurs

D’ailleurs, Mariano Barbacid, directeur du Groupe d’Oncologie Expérimentale au CNIO, n’a pas manqué de féliciter ces résultats, qui pourraient selon lui « paver la voie à la mise au point de traitements combinés susceptibles d’améliorer la survie des patients atteints d’ACPC », soit l’un des types de cancer du pancréas les plus répandus. Même si, comme il le précise, c’est évidemment un processus qui prendra du temps, et que les chercheurs ne sont pas encore en mesure d’appliquer à l’homme pour le moment.

« Il est important de comprendre que, bien que des résultats expérimentaux tels que ceux décrits ici n’aient jamais été obtenus auparavant, nous ne sommes pas encore en mesure de mener des essais cliniques avec cette trithérapie » a notamment déclaré Barbacid. Des ajustements et travaux de développement supplémentaires seront en effet nécessaires pour cela. « Malgré les limites actuelles, ces résultats pourraient ouvrir la voie à de nouvelles options thérapeutiques […] dans un avenir proche » conclut-il cependant. Une excellente nouvelle, donc.

Source : PNAS