Parmi les chefs-d'œuvre les plus marquants du cinéma, Forrest Gump règne en maître tant auprès de la critique que du public, considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps par nombre de personnes qui l'ont vu. Et il peut valoir une partie de son immense succès par sa grande profondeur, ainsi que le fait qu'il cache bien son jeu. C'est notamment le cas de la remarquable double performance de Tom Hanks, un élément qui est presque passé inaperçu pendant près de 30 ans.

Un second rôle en plus du principal pour Tom Hanks dans le magistral Forrest Gump

À sa sortie, Forrest Gump a conquis le public et remporté l'Oscar du meilleur film en 1995. Ce triomphe, même face au phénomène culturel Pulp Fiction, doit beaucoup à l'interprétation inoubliable de Tom Hanks dans le rôle de Forrest Gump, un homme au cœur pur confronté aux extraordinaires coïncidences de la vie. Mais si son charme irrésistible a séduit les spectateurs, la narration complexe du film dissimule un second rôle inattendu, également interprété par Hanks, un rôle empreint de complexité historique.

Dans Forrest Gump, Tom Hanks incarne non seulement le personnage principal, Forrest, mais aussi Nathan Bedford Forrest, figure historique dont le personnage tire son nom. Général confédéré, négrier et l'un des premiers dirigeants du Ku Klux Klan, l'héritage de Nathan Bedford Forrest est extrêmement controversé. Curieusement, le film fait brièvement allusion à cette filiation dans une scène de flashback, mais évite de l'explorer davantage. L'interprétation de Hanks, qui incarne avec justesse cette dualité – l'innocent Forrest et l'ancêtre homonyme controversé –, apporte une profondeur supplémentaire au film pour ceux qui y prêtent attention.

Historiquement, Nathan Bedford Forrest renoncera plus tard à son appartenance au Ku Klux Klan et soutiendra la cause des Afro-Américains après la guerre de Sécession. En évoquant ce lien complexe, Forrest Gump effleure subtilement une ironie morale, l'association entre le nom du protagoniste et le passé trouble d'un ancêtre, invitant ainsi les spectateurs à la réflexion, sans pour autant imposer ce thème au cœur du récit. Et Tom Hanks représente la chose avec une impressionnante maestria.

Un nouveau regard sur ce grand nom du cinéma 30 ans plus tard

Pour les spectateurs attentifs, le film suggère subtilement ce lien lors d'une courte scène de flashback. Le jeune Forrest explique, avec son accent attachant, comment son ancêtre portait d'étranges tenues blanches et faisait des choses insensées. Cette référence, accompagnée d'une brève apparition de Tom Hanks en tenue du Ku Klux Klan, fait un clin d'œil à l'histoire tout en évitant un commentaire plus profond, peut-être pour préserver le ton optimiste du film plutôt que d'aborder des sous-entendus politiques plus lourds.

Ce moment diffère du roman original de Winston Groom, qui explore plus en détail l'histoire de Nathan Bedford Forrest. Le réalisateur Robert Zemeckis et les scénaristes ont volontairement opté pour la sobriété, préférant se concentrer sur le parcours de Forrest Gump lui-même. Nombreux sont les fans qui ont oublié cette double performance, pourtant elle souligne l'incroyable talent de Tom Hanks pour ancrer un récit complexe tout en préservant son universalité.

Avec Forrest Gump disponible sur des plateformes comme Netflix et Paramount+, il est peut-être temps de redécouvrir ce classique du cinéma porté par un Tom Hanks à son meilleur. Un visionnage attentif révèle souvent des détails qui transforment notre perception d'un film, preuve qu'il y a toujours plus qu'il n'y paraît, même dans les films les plus célèbres.