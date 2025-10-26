Tom Hanks est un acteur brillant, et au cours de sa carrière, il a joué dans l’un des plus beaux films de science-fiction jamais réalisés. Un long métrage à redécouvrir encore et encore.

Certains films passent inaperçus lors de leur sortie avant de devenir, des années plus tard, de véritables œuvres cultes. Cloud Atlas, signé par Lana et Lilly Wachowski (Matrix) et Tom Tykwer, appartient à cette catégorie rare. Sorti en 2013, ce film de science-fiction ambitieux avec Tom Hanks, intrigue encore par sa démesure visuelle et sa portée assez folle.

Une fresque humaine avec Tom Hanks

Derrière son apparence de film de science-fiction, Cloud Atlas avec Tom Hanks est avant tout une réflexion sur la condition humaine. Le film tisse plusieurs récits qui s’entrecroisent, du XIXᵉ siècle à un futur lointain, explorant les choix, les erreurs et les rédemptions qui jalonnent l’existence. Chaque époque raconte une histoire indépendante, mais toutes se répondent, comme si les âmes se retrouvaient d’une vie à l’autre.

Ce concept trouve une traduction directe à l’écran, les mêmes acteurs, Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving ou Jim Broadbent, incarnent plusieurs rôles, parfois à des siècles d’écart. Ce jeu de miroirs donne au film une dimension presque métaphysique, questionnant la continuité des destins et la responsabilité individuelle face à l’histoire.

Un film monumental et déroutant

Rarement un long-métrage aura proposé une telle variété de tons et de styles. Cloud Atlas passe du drame à la dystopie futuriste, du thriller politique à la comédie absurde, sans jamais rompre son fil conducteur, l’idée que chaque action, même minime, peut transformer le monde. L’ambition visuelle des réalisateurs impressionne, portée par des décors somptueux et une mise en scène qui mêle réalisme et lyrisme.

Pour autant, ce film avec Tom Hanks n’a pas connu le succès public attendu à sa sortie. Jugé trop dense et complexe, il a divisé la critique et déstabilisé une partie du public. Mais le temps a joué en sa faveur, redécouvert via le streaming, il est aujourd’hui salué comme une œuvre visionnaire, audacieuse et profondément émotive.

Au cœur de cette fresque se trouve Tom Hanks, qui livre une performance étonnante en changeant de visage et de personnalité d’une histoire à l’autre. Tantôt escroc, tantôt scientifique, tantôt homme rongé par la culpabilité, l’acteur démontre toute une belle étendue de son talent. Il porte à lui seul une grande partie de la dimension émotionnelle du film, il faut le dire.