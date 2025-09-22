Plus de 25 ans après sa sortie, Titanic continue de fasciner les spectateurs et d'occuper une place unique dans la culture populaire. Encore aujourd'hui, il recèle de secrets qui vont interloquer les fans.

Lorsqu'on évoque le film Titanic, on pense immédiatement aux duo de comédiens Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, ou son réalisateur, le grand James Cameron. Mais, derrière les grandes stars de cette superproduction légendaire se cachent aussi de petites histoires insoupçonnées. Certains figurants, parfois à peine visibles à l'écran, ont vu leur vie marquée à jamais par leur passage dans ce chef-d'œuvre du septième art. Parmi eux, un enfant dont la brève apparition est pourtant restée gravée dans les mémoires. Ce jeune acteur, devenu adulte, a fait un choix décisif qui lui rapporte, encore aujourd'hui, une rente improbable. Combien peut-il gagner grâce à une simple réplique restée culte au milieu d'un des films les plus emblématiques de tous les temps ?

Un système profitable au « petit garçon du Titanic »

Son nom est Reece Thompson. Jouissant d'une petite notoriété aujourd'hui, il a surtout crevé l'écran en 1997. Il n'est qu'un enfant à l'époque, mais ses mots ont bouleversé des millions de spectateurs à travers le monde dans une scène poignante de Titanic. Il interprète alors un petit passager irlandais aux côtés de sa famille dans l'attente du tragique naufrage. Il ne fait qu'une apparition éclair, ponctuée d'une réplique unique. Celle-ci est non seulement restée culte, mais elle lui vaut un joli salaire encore en 2025.

En effet, déjà à l'époque du Titanic, il a pu profiter du système des « droits résiduels » qui ont cours à Hollywood. Cela permet aux comédiennes et comédiens de toucher des revenus à chaque rediffusion télévisée, vente de DVD ou diffusion en streaming d'un film. Résultat : plus de deux décennies plus tard, Reece Thompson reçoit encore des chèques pour sa petite participation au film de James Cameron !

© 20th Century Fox.

Combien gagne Reece Thompson grâce au film de James Cameron ?

Reece Thompson reçoit une véritable rente depuis 1997. Les montants, bien que modestes, ne manquent pas de faire sourire. Selon ses confidences, l'acteur gagnerait en moyenne 100 dollars par an. Cette somme peut monter jusqu'à 250 dollars selon le nombre de diffusions de Titanic, que ce soit à la télévision, au cinéma ou sur les plateformes de SVOD.

Certes, le montant n'est pas aussi élevé que les cachets vertigineux des stars du film Titanic. Mais cela reste impressionnant pour une réplique prononcée à l'âge de 5 ans ! Quand on pense que sa mère avait longuement hésité à l'époque pour le faire jouer dedans ou dans un publicité, on se dit que certaines destinées se jouent parfois à pas grand-chose.

Aujourd'hui trentenaire, Reece Thompson a quitté Hollywood. Il travaille désormais dans le maketing digital. Même s'il est maintenant loin des caméras, son nom restera toujours associé à cette anecdote savoureuse, preuve que même un petit rôle peut non seulement marquer les esprits, mais aussi rapporter sur la durée. Après la tragique histoire des véritables passagers, le film Titanic est, quant à lui, loin d'être un naufrage.