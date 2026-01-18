La série The Witcher a continué sur Netflix, mais sans Henry Cavill et, après plusieurs rumeurs à ce sujet, les showrunners ont donné une explication quant à son départ.

Alors que la saison 4 de The Witcher est sortie en catastrophe sur Netflix, et qu'elle a fait l'objet de vives critiques, dont beaucoup à destination de Liam Hemsworth, le remplaçant d'Henry Cavill, l’une des têtes derrière la série est revenue sur le départ de ce dernier. Pour beaucoup, l’acteur était l’incarnation de Geralt sur le petit écran, le vrai et le seul Sorceleur capable d’aborder la perruque blanche et les deux épées dans le dos. À tel point que son départ de la série a été vécu comme un divorce violent pour beaucoup de fans, suffisamment en tout cas pour pousser son remplaçant à se retirer des réseaux sociaux et les personnes travaillant encore sur la série à faire un point sur ce départ qui fait toujours polémique.

Les langues se délient quant au départ d'Henry Cavill de la série The Witcher

Dans une interview récente chez Entertainment Weekly, Liam Hemsworth a affirmé avoir quitté ses réseaux sociaux pour ne plus subir de “distraction” à cause du harcèlement massif. Pour beaucoup de fans, le départ d'Henry Cavill de la série The Witcher venait d'un profond désaccord entre l'acteur et les showrunners de la série quant à la fidélité de l'adaptation des livres du romancier polonais Andrzej Sapkowski.

Son remplaçant, qui a fait de son mieux avec ce qu'on lui a donné, a malheureusement été un dommage collatéral. Aux yeux des fans, il était impossible qu'il puisse faire mieux que son illustre prédécesseur. Dans les colonnes d’Entertainment Weekly toujours, la showrunneuse de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich est justement revenue sur les rumeurs autour du départ de Cavill. Jusqu’ici, on pensait ainsi que l’acteur avait quitté la série pour des « différends créatifs ». Selon elle, ces rumeurs « veulent tout et rien dire. C’est un peu une formule passe-partout ».

La réalité serait en fait toute autre, d'après la showrunneuse de la série The Witcher. Henry Cavill avait simplement d’autres projets, rien de plus. Elle explique qu’« il avait prévu d’autres rôles dans lesquels il voulait vraiment s’investir. […] On ne voulait pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne voulait pas faire ». Se sont alors engagées les discussions pour le remplacer pour les saisons suivantes.

© Netflix

D'énormes bouleversements pour du vent ?

Un départ qui se serait donc plutôt fait dans la douceur, si l'on en croit la showrunneuse de la série The Witcher. L'absence d'Henry Cavill aurait toutefois profondément marqué le reste du casting. Anya Chalotra, Yennefer dans la série, affirme avoir pleuré en apprenant la nouvelle.

« Je m'en souviens parfaitement. Ça m'a vraiment marqué. Nous étions tellement liés et perdre un membre aussi important de l'équipe… J'ai tout donné pour ce personnage. Au début, je n'avais pas beaucoup d'expérience à mon actif, et cette série représente énormément pour moi. Ça m'a fait mal. » Freya Allan, qui incarne Ciri, explique quant à elle avoir été très triste et avoir repris contact avec Henry Cavill pour lui dire au revoir après son départ.

Après avoir déposé la perruque blanche et les épées de Geralt pour la série The Witcher de Netlfix, Henry Cavill devait en effet remettre la cape de Superman... mais ce projet n'a finalement jamais vu le jour. Après son éviction du nouveau DCU désormais géré par James Gunn et Peter Safran, Henry Cavill a toutefois annoncé qu’il serait à l’affiche de la nouvelle adaptation de Highlander, qui a subi une pause du fait d'une blessure de l'acteur. Enfin, il a confirmé travailler en étroite collaboration avec Prime Video pour une série Warhammer 40,000, un autre univers qui le passionne particulièrement. Mais là encore, plus de nouvelles depuis très longtemps.

Finalement, si l'aveu de la showrunneuse de la série Netflix est vrai, il aura quitté son célèbre rôle de Geralt en pure perte. Compte tenu des résultats calamiteux de la dernière saison, difficile toutefois de lui en vouloir d'avoir voulu quitter un navire en plein naufrage.