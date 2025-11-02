Au milieu de la vive controverse autour de la série Netflix The Witcher, Henry Cavill donne son avis sur son remplaçant dans le rôle de Geralt de Riv.

Six ans après la sortie de la première saison de l'adaptation de la saga littéraire The Witcher par Netflix, celle-ci est revenue ce 30 octobre 2025 pour une quatrième et avant-dernière saison. Alors que beaucoup de spectateurs avaient abandonné le navire, la faute à une réception très négative de cette interprétation télévisuelle, mais aussi le départ d'Henry Cavill après la saison 3, celui-ci a partagé son avis sur son remplaçant, Liam Hemsworth, dans le rôle principal.

Passation de flambeau amicale pour le rôle principal de la série The Witcher

En trois saisons, la série The Witcher de Netflix a connu un fulgurant déclin. La première saison un peu confuse avait malgré tout connu un joli succès, notamment grâce à l'interprétation de Geralt de Riv par un Henry Cavill passionné. Mais les deux saisons suivantes ont au contraire fait de plus en plus fuir les spectateurs, la faute à un scénario bancal, complètement éloigné des romans originaux, et des personnages manquant cruellement de profondeur. Henry Cavill aurait ainsi décidé d'arrêter les frais après la troisième saison, a priori en raison de profonds désaccords avec les showrunners sur la gestion de cette adaptation des livres The Witcher de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski, mais aussi d'autres projets sur le feu.

La série devait toutefois impérativement trouver quelqu'un d'autre pour incarner Geralt de Riv dans les deux dernières saisons (au lieu de sept à l'origine). Le remplaçant d'Henry Cavill fut donc Liam Hemsworth, petit frère de Chris Hemsworth (Thor dans le MCU). Malgré tout l'amour que portait l'acteur original pour son personnage et l'univers de The Witcher, celui-ci a donné un avis très positif et enthousiaste envers son remplaçant, via son compte Instagram.

« Le fantastique Liam Hemsworth reprendra le manteau du Loup Blanc. Comme pour les plus grands personnages de la littérature, je transmets le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt dans la série The Witcher de Netflix, et avec enthousiasme à l’idée de découvrir la version que Liam offrira de cet homme si fascinant et nuancé. Liam, mon cher ami, ce personnage possède une profondeur extraordinaire — prends plaisir à te mettre dans sa peau et à découvrir tout ce que tu pourras y trouver ».

© Netflix

Un enthousiasme qui est loin d'être partagé

Malheureusement pour Liam Hemsworth, les spectateurs de la série The Witcher par Netflix ne partagent clairement pas l'avis d'Henry Cavill au sujet de son interprétation de Geralt de Riv. Compte tenu de l'opinion globalement très négative à l'égard de l'adaptation, l'acteur a aussi été pris dans l'océan de négativité autour de l'ensemble de la série. Beaucoup ont notamment critiqué l'apparence de Liam sous les traits de Geralt, ou encore son jeu d'acteur dans les quelques extraits du premier trailer de la saison 4.

Celle-ci a d'ailleurs débuté sa diffusion sur Netflix ce 30 octobre 2025, et c'est visiblement bien le naufrage pressenti par de nombreux fans. Restent quelques épisodes pour essayer de sauver le navire, ou encore une cinquième saison d'ores et déjà tournée, qui devrait donc arriver rapidement, potentiellement dans le courant de l'année prochaine. La série The Witcher portée par Liam Hemsworth a-t-elle encore l'espoir de finir sur une bonne note ? L'avenir nous le dira.

© Netflix

Source : Henry Cavill sur Instagram