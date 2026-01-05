L'auteur de The Witcher ne porte pas les jeux dans son cœur et critique les développeurs pour un choix de leur part qu'il juge « complètement inutile ».

Andrzej Sapkowski, célèbre écrivain polonais et auteur de l'iconique série de romans The Witcher, est un homme qui ne mâche pas ses mots, et qui n'a jamais caché une certain dédain à l'encontre des adaptations vidéoludiques de CD Projekt RED. Ce 30 septembre 2025, il a participé à une session questions/réponses (ou Ask Me Anything en anglais) sur Reddit, durant laquelle il a encore critiqué certains choix narratifs du studio polonais.

L'auteur de The Witcher méprise les célèbres jeux de CD Projekt RED

Grâce à The Witcher 3 en 2015, CD Projekt RED a connu la consécration avec un titre considéré à juste titre comme un grand jeu, qui marque encore l'industrie de son influence, même 10 ans après. L'attente autour d'un The Witcher 4 à venir dans les prochaines années, avec cette fois Ciri dans le rôle principal, est donc logiquement fébrile. Andrzej Sapkowski, l'auteur des livres dont les jeux s'inspirent, ne partage cependant clairement pas le même enthousiasme à leur égard.

L'écrivain polonais a en effet à plusieurs reprises par le passé exprimé le fond de sa pensée sur les jeux de CD Projekt RED, et en a profité tout récemment pour en rajouter une couche sur Reddit. Dans une session questions/réponses sur Reddit, l'auteur des livres The Witcher a vivement critiqué les jeux de CD Projekt RED sur un point qu'il juge « complètement inutile ».

Deux écoles aux visions radicalement différentes

Le nouveau point de tension entre l'auteur de The Witcher et CD Projekt RED porte sur un élément narratif central dans les jeux : le système des Écoles de Sorceleurs. Outre celle du Loup dont Geralt est originaire, il y en a en effet bien d'autres, comme le Chat, le Serpent, l'Ours, ou encore celle du Lynx, une toute nouvelle école qui sera introduite dans The Witcher 4.

Pour Andrzej Sapkowski, il s'agit toutefois d'un élément narratif parfaitement inutile. « Dans le Dernier Vœu, j'ai par mégarde mentionné dans une petite phrase l'École du Loup. J'ai toutefois jugé que ça ne servait à rien dans le développement du récit et n'ai plus jamais parlé de sorceleurs Gryffondor ou Serpentard. Mais les adaptateurs, notamment les gens du jeu vidéo, se sont accrochés à cette idée avec une ténacité remarquable et ont multiplié ces écoles. C'est complètement inutile ».

Il envisage même de supprimer cette fameuse phrase des futures éditions des livres The Witcher. Malheureusement pour lui, le prochain jeu va encore jouer pleinement la carte de ces écoles de sorceleurs, pour le meilleur comme pour le pire ? L'avenir nous le dira.