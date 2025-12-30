C'est un des rituels de chaque fin d'année : les classements. Meilleurs jeux, meilleurs films, meilleurs anime et, évidemment, meilleures séries. Un top a fait sensation il y a quelque temps revient dans les discussions en ce moment. Il s'agit de celui des meilleures séries de science-fiction établi par le site allemand Filmstarts à partir des notes de ses utilisateurs. Or, le titre qui trône en première place séduit autant qu'il éveille le débat. Pourtant, c'est bien le public qui en a décidé ainsi.

Tirée d'une franchise culte, c'est la meilleure série de science-fiction

Selon les notes compilées par le site spécialisé dans le cinéma Filmstarts, une série écrase toute la concurrence dans le domaine de la science-fiction. En effet, selon la moyenne attribuée par le public (4,494 / 5 tout de même), elle frôlerait la perfection. Il faut dire qu'elle a pour elle d'être tirée de la cultissime franchise Star Wars. Vous l'aurez peut-être deviné, il est question de la très appréciée série The Mandalorian.

La série de Jon Favreau (Iron Man 1 et 2) disponible en exclusivité sur Disney+ dépasse même des séries historiques. Elle caracole devant des Doctor Who et autres Star Trek, s'imposant comme une véritable référence de la science-fiction. Mais ce n'est pas la seule nouveauté paru ces dernières années à se faire une place dans le cœur du public, comme en témoigne le top 10 :

The Mandalorian (4,494 / 5) Rick And Morty (4,268 / 5) Star Trek : The Next Generation (4,209 / 5) Doctor Who (4,188 / 5) Westworld (4,187 / 5) Arcane (4,164 / 5) The Expanse (4,157 / 5) Orphan Black (4,151 / 5) The Boys (4,15 / 5) Black Mirror (4,127 / 5)

Star Wars The Mandalorian a de la concurrence

Un top n'en fait pas un autre. S'il y a un consensus quant à la qualité de The Mandalorian, tout le monde ne s'accorderait pas à dire qu'il s'agit de la meilleure série de science-fiction. Si on regarde les autres agrégateurs de contenu, une autre production de la galaxie Star Wars rivalise rudement avec l'aventure du chasseur de prime incarné par Pedro Pascal.

Toujours en tête sur Filmstarts, The Mandalorian est battu par la série Andor sur d'autres plateformes. En effet, elle affiche une moyenne critique de 71 / 100 et publique de 7,8 / 10 sur Metacritic, contre 84 et 8,3 pour la production de 2022. Même constat du côté de Rotten Tomatoes. Le héros casqué y déroule des notes excellentes de 90 % (presse) et 78 % (public). Pour autant, le préquel de Rogue One fait mieux là aussi avec 96 % et 89 %.

Malgré tout, la popularité du Mandalorien ne fait aucun doute, 6 ans encore après sa sortie. La série de Disney+ va même avoir le droit à un film, The Mandalorian & Grogu. Attendu le 22 mai 2026 au cinéma, ce sera un rendez-vous immanquable pour tous les fans de science-fiction.