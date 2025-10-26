Malgré un très bon accueil critique, ce nouveau jeu de 2025 est sur le point de causer la fin de studio à cause de son contenu colossal qui aboutit a une centaine de fins différentes.

Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. En se lançant dans leur dernier projet, les équipes du studio japonais TooKyo Games savaient qu'elles couraient un risque. Déjà loin d'être dans une situation pérenne, leur devenir reposaient grandement sur cette production. Maintenant, elle pourrait bien devenir leur champ du cygne. Il faut dire qu'ils ont fait preuve d'une ambition démesurée, ayant donné naissance à 100 fins différentes, qui se retourne contre eux au point de les conduire au bord de la faillite.

Un jeu au 100 fins qui pourrait coûter la vie du studio

Nous l'avions aperçu à l'occasion d'un Nintendo Direct de l'été 2024. The Hundred Line Last Defense Academy, le jeu aux 100 fins, marquait alors le retour de TooKyo Games avec une sortie cette année, trois ans après celle de Master Detective Archives Rain Code. Après un lancement discret, cette nouvelle production des créateurs de Danganronpa a retenu l'attention de la critique. Avec une moyenne de 84 / 100 sur Metacritic, l'accueil est unanime. Même le public s'est montré très encourageant. Pour autant, cela risque de ne pas suffire à sauver les meubles.

© Aniplex et XSEED Games / Too Kyo Games.

Dans une interview accordée à Famitsu l'an dernier, Kazutaka Kodaka, le directeur général de TooKyo Games, révélait que le studio s'est mis dans une situation financière très délicate pour produire The Hundred Line. Les équipes avaient une véritable « obsession », dit-il, pour ce projet. Elles tenaient absolument à ce qu'il voit le jour tel qu'elles l'imaginaient. Par exemple, cela signifiait l'intégration de 100 fins ! Certes, cette audace est acclamée par les joueurs. Toutefois, elle a demandé un investissement considérable et risqué pour un jeu de niche comme l'est ce RPG tactique au tour par tour.

Kodaka ne cache pas que TooKyo Games a dû s'endetter considérablement pour donner vie à The Hundred Line. Après un développement de 6 à 7 ans, le jeu ne pouvait pas se permettre d'échouer. Seulement, sa sortie n'a pas connu un retentissement grandiloquent en avril dernier. D'autant plus qu'en dépit de sa disponibilité sur PC et Nintendo Switch, il n'est proposé qu'en anglais, japonais et chinois. Bien que cela lui garantisse un accès à un large marché, c'est aussi un frein considérable, notamment en Europe. Or, sur les réseaux sociaux, le PDG évoque une situation toujours trop fragile pour s'octroyer le luxe d'une localisation plus international. Pas de doublage français en vue donc. Mais, surtout, un gouffre financier qui peine à se résoudre. Bien qu'il compte 100 fins, le jeu pourrait conduire le studio à celle qui lui coutera tout avenir possible.

If I can pay off my debt early and secure enough operating funds for the company, I’d love to get started right away.

But right now, we’re still on the brink of going under. [image or embed] — 小高和剛 (@kazkodaka.bsky.social) 3 mai 2025 à 03:26

Si je peux rembourser ma dette rapidement et obtenir suffisamment de fonds pour assurer le fonctionnement de l'entreprise, je serais ravi de me lancer immédiatement. Mais pour l'instant, nous sommes toujours au bord de la faillite.