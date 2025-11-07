Les fans espèrent depuis déjà 3 ans. Tout semblait perdu pour ce chef-d'œuvre de la science-fiction annulé juste avant sa conclusion. Il ne leur restait plus que des productions annexes pour se consoler de l'annulation de leur série phare. Mais contre toute attente, un retournement de situation va marquer un tournant pour toutes celles et ceux qui voulaient savoir comment l'histoire se termine. Une suite va officiellement voir le jour, mais sous une forme un peu différente.

Cette excellente série de science-fiction renaît de ses cendres

En 2022, les fans de The Expanse ont connu un véritable coup du sort. Alors que la série de science-fiction avait reçu un éloge critique général et plusieurs prix, Amazon avait signé sa fin prématurée. Ainsi, les survivants de l'équipage Canterbury s'est vue stoppée nette avant sa fin, avec la saison 6. Depuis, le public a bien vu l'espoir renaître avec l'annonce de différents jeux dans cet univers, dont celui de Telltale sorti en 2023 et Osiris Reborn, actuellement en développement. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils ont eu raison d'y croire.

Contre toute attente, le scénario original de la série de science-fiction va bien se poursuivre. Malheureusement pour les sérivores, la suite ne se déclinera pas à l'écran. Pas de saison 7 donc... À la place, les droits ont été repris par le studio Boom qui va mener la licence principale à sa conclusion au travers d'une bande dessinée intitulé A Little Death. L'histoire reprendra alors deux ans après les événements de la saison 6, vers l'an 2358. Nous suivrons Amos Burton, l'un des personnages les plus charismatiques de la série, dans une quête de vengeance au cœur de la colonie pourtant prospère d'Auberon.

Ce comic book en plusieurs volumes ne se contentera pas de boucler l'histoire principale de la série de science-fiction. Il sera l'occasion d'explorer une période inédite, jamais abordée dans les romans du duo derrière le nom James S. A. Corey, dont est tirée la série. C'est donc un nouvel arc narratif qui débute dans les planches éditées par BOOM Studios. Voilà de quoi éveiller la curiosité des puristes !

Qui plus est, si le succès est au rendez-vous aussi bien pour cette suite que pour le futur jeu The Expanse d'Owlcat Games, qui sait si cela ne pourrait pas inspirer de nouveau Amazon ? Effectivement, on peut se dire que l'espoir est toujours permis. Un public suffisamment conséquent aurait des chances de motiver cette saison 7 annulée ou une quelconque autre conclusion de la série de science-fiction sur Prime Video.