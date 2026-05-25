Depuis son lancement en 2023, le Cybertruck de Tesla est souvent relégué au rang de gigantesque voiture à produire des vidéos virales. Entre sa carrosserie « indestructible » ou ses vitres supposément blindées qui explosent en direct pendant les présentations, le pick-up électrique d'Elon Musk ressemble parfois davantage à un concept de science-fiction qu'à un véhicule conçu pour des humains raisonnables. Et forcément, la Tesla finit parfois entre les mains de propriétaires qui prennent les promesses un peu trop au pied de la lettre. Preuve en est avec le dernier exemple en date, au Texas.

Il conduit sa Tesla dans un lac et inonde son Cybertruck

Un conducteur de Cybertruck y a en effet été arrêté après avoir volontairement conduit son véhicule dans un lac afin de tester le fameux « Wade Mode », une fonction permettant théoriquement à cette Tesla de traverser certaines zones inondées ou cours d'eau peu profonds. Selon la police de Grapevine, près de Dallas, les secours ont été appelés après qu'un Cybertruck se soit retrouvé immobilisé dans le lac Grapevine, partiellement submergé après avoir pris l'eau. Le conducteur et ses passagers avaient déjà quitté le véhicule à l'arrivée des autorités.

Le plus étonnant reste surtout l'explication donnée par le propriétaire lui-même. D'après le rapport de police, l'homme aurait délibérément ainsi conduit dans le lac pour tester les capacités promises par le mode Wade. Si la fonctionnalité du Cybertruck est bien réelle, ses limitations semblent manifestement avoir été oubliées entre-temps. Car contrairement à certaines vidéos promotionnelles particulièrement ambiguës, Tesla n'a jamais présenté son pick-up comme un véhicule aquatique. Dans son manuel officiel, le constructeur précise simplement que le « Wade Mode » permet de traverser des zones d'eau peu profondes.

Vidéo de l'incident impliquant la Tesla Cybertruck

Le jeu dangereux du marketing spectaculaire

La documentation mentionne jusqu'à environ 81 centimètres de profondeur maximum, et à condition de rester dans des environnements calmes et sécurisés. Forcément, tous les dégâts liés à une infiltration d'eau sont exclus de la garantie constructeur. Autrement dit, tout sera à la charge du Texan qui a transformé son Cybertruck à plus de 70 000 dollars en sous-marin improvisé. «On ne vous encourage pas à conduire votre véhicule dans l’eau », a été contrainte de rappeler Katharina Gamboa de la police de Grapevine, au micro de BBC US. La police texane rappelle d'ailleurs qu'au-delà du simple bon sens, ce qui semble manquer à beaucoup, conduire volontairement un véhicule dans un lac peut également enfreindre plusieurs réglementations locales de sécurité. Le conducteur risque ainsi une amende et une peine pour avoir conduit sa Tesla dans un lac. Evitez de mettre délibérément votre véhicule à l'eau.