La Terre ralentit et bientôt les journées passeront à 25 heures. Ce sont les estimations des scientifiques qui ont même déjà calculé une date. Et si c'est "bientôt" à l'échelle de notre planète, on a encore le temps de voir venir.

Dit comme ça, on dirait une nouvelle théorie sur notre belle planète bleue, mais il n'en est rien, c'est une réalité. Plusieurs facteurs ralentissent peu à peu la rotation de la Terre, ce qui va à terme allonger les journées, et on sait à partir de quand grâce aux estimations des scientifiques.

La Terre ralentit et c'est en grande partie la faute à la Lune

Depuis toujours, on nous dit que les journées durent 24 heures, tout notre système est calibré là-dessus même si cette durée est un poil plus courte et fluctue très légèrement, on parle alors de jour sidéral. Un peu moins de 24 (pour être pointilleux), c'est le temps que met la Terre à faire une rotation sur son axe, notre cycle jour et nuit. Mais tout est sur le point de changer, à cause de la Lune. Notre satellite naturel est la principale raison du ralentissement de rotation terrestre.

Les scientifiques affirment que sous l'effet de la gravité lunaire, les océans gonflent, créant ainsi les marées qui montent et descendent en fonction de la rotation de la Terre. La NASA explique que « les océans sont comme attirés par la Lune et semblent monter et descendre tandis que la Terre tourne en dessous. Ce frottement des marées transfère progressivement du moment cinétique de la Terre à la Lune. » Le document continue en affirmant que « La Terre perd de l'énergie et ralentit, tandis que la Lune en gagne ; par conséquent, sa période orbitale et sa distance à la Terre augmentent ».

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Quand est-ce que l'on aura des jours de 25 heures ?

Le ralentissement terrestre allonge actuellement la durée d'une journée de 2,3 millisecondes par siècle en moyenne. En extrapolant, certains chercheurs ont déterminé que d'ici 200 millions d'années environ, les journées seraient plus proches des 25 heures que des 24 actuelles. Autant vous dire, que l'on ne sera plus là pour vérifier depuis un moment. Toutefois comme le précise la NASA, « le ralentissement de la Terre n'est pas uniforme », ce qui rend les calculs complexes et imprécis. Il est dit que le réchauffement climatique, la profondeur des océans qui évoluent ainsi que la fonte des calottes glaciaires rendent toute estimation compliquée. C'est sans compter que de très nombreux autres événements sont le temps de voir venir, notamment l'activité de l'homme. Pour rappel, la Chine a déjà réussi à ralentir la rotation terrestre à cause d'une de ses constructions, nous ne sommes donc pas au bout de nos surprises.