Pourtant sorti il y a déjà trente ans de cela, ce chef d'œuvre de la science-fiction traitant du voyage dans le temps reste inégalé dans son domaine.

Il y a 30 ans sortait un film de Terry Gilliam qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands chefs d'œuvre de la science-fiction traitant de l'un des thèmes les plus complexes à représenter. Porté par le légendaire Bruce Willis, la performance explosive de Brad Pitt et le scénario complexe de David Peoples, le film a redéfini les codes du thriller de voyage dans le temps. Né de La Jetée de Chris Marker et d'un budget modeste devenu un succès planétaire, son influence se fait encore sentir dans le genre. Il en résulte une œuvre sombre et visionnaire qui continue de surpasser la plupart de ses successeurs.

Un film sur le voyage dans le temps jamais surpassé depuis 30 ans

En 1995, le monde découvrait « L'Armée des douze singes », un film qui a révolutionné la représentation du voyage dans le temps au cinéma. Trente ans plus tard, il demeure un pilier de la science-fiction, réalisé par le visionnaire Terry Gilliam et salué pour son récit complexe et son atmosphère envoûtante. Son mélange d'imagerie dystopique, de construction méticuleuse de boucles temporelles et de narration poignante continue de fasciner les nouvelles générations de spectateurs.

Coécrit par David et Janet Peoples, le scénario entrelace destin, mémoire et perception du temps avec une précision rare. Sa structure complexe, tout en distillant les indices avec finesse et en refusant les réponses faciles, brosse un portrait poignant d'obsession et de résilience. La récurrence des images et la richesse des émotions transforment des mécanismes spéculatifs en une tragédie humaine bouleversante, démontrant ainsi la capacité de la science-fiction à explorer l'identité et ses conséquences avec une force durable.

Des performances qui ont marqué l'histoire à tout jamais

« L'Armée des douze singes » a profondément marqué le genre du voyage dans le temps, influençant d'innombrables œuvres et donnant naissance à une adaptation télévisée diffusée pendant quatre saisons, de 2015 à 2018, sur la chaîne Syfy. Véritable triomphe commercial, le film a engrangé 168,8 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 29 millions de dollars et a reçu deux nominations aux Oscars, dont celle du Meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt et celle des Meilleurs costumes. Malgré des décennies de progrès en matière d'effets spéciaux et de narration, sa clarté thématique et sa forme audacieuse conservent une singularité indéniable.

Bruce Willis confère une vulnérabilité poignante à James Cole, un prisonnier enrôlé de force pour voyager dans le temps et recueillir des indices sur une catastrophe. Brad Pitt électrise l'écran dans le rôle de Jeffrey Goines, une performance qui lui valut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et un Golden Globe en 1996. L'interprétation sereine et empathique du Dr Kathryn Railly par Madeleine Stowe ancre le film dans la paranoïa grandissante, lui insufflant une dimension humaine essentielle au cœur d'une incertitude croissante.

Si vous n'avez jamais vu ce pur chef d'œuvre qu'est L'Armée des douze singes, vous pouvez encore le trouver légalement en DVD, Blu-Ray ou en vidéo à la demande, pour un littéral voyage dans le temps qui, même 30 ans après, n'a finalement pas pris une ride tellement il est culte et marquant.