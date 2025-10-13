Le télescope spatial James Webb continu de surprendre la communauté scientifique. Cette fois, il a livré une image inédite d'un monde gigantesque au-delà de notre Système solaire.

L'observatoire spatial le plus puissant jamais construit multiplie les découvertes depuis son lancement. Conçu pour sonder les premières galaxies de l'Univers, Webb est devenu un outil absolument incontournable pour traquer les mondes les plus lointains. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui les astronomes tentent de percer les secrets des exoplanètes. L'exercice est loin d'être simple et, pourtant, avec de la patience, ils arrivent au but. L'appareil a capturé l'image d'un objet aussi massif que mystérieux. Même la Nasa n'en revient pas !

Un monde caché révélé par le télescope Webb

L'objet en question est appelé « Epsilon Indi Ab ». Il s'agit d'une exoplanète géante qui est située à “seulement” 12 années-lumière de la Terre. Déjà surnommée « super-Jupiter », elle est deux fois plus massive que notre géante gazeuse. C'est en tout cas ce que démontre la photographie inattendue du télescope Webb. Le cliché a pu être immortalisé cet été grâce à son coronographe, un dispositif qui permet de masquer la lumière d'une étoile afin de révéler celle d'une planète proche. Cela représente un moment historique dans l'histoire compte tenu du peu de mondes observés directement au-delà du Système solaire jusqu'à présent.

Détecter la présence de planètes autour d'autres étoiles n'est pas chose facile. [...]. À ces échelles angulaires minuscules, la faible lumière de la planète se perd dans l'éclat de son étoile hôte lorsqu'on tente de l'observer. Communiqué de la Nasa.

Epsilon Indi Ab est le point orange à gauche. © Max Planck Insitute for Astronomy.

C'est d'autant plus extraordinaire qu'Epsilon Indi Ab est une des planètes les plus froides jamais imagées (merci Webb !). Avec une température d'environ 275 kelvins (soit 2 °C), elle se rapproche des conditions d'existence dans notre propre voisinage cosmique. À l'inverse des géantes brûlantes repérées dans la galaxie, ici nous avons affaire à un climat étonnamment tempéré. Cela en fait donc un objet d'étude capital pour les chercheurs.

Située à une proximité très intéressante, Epsilon Indi Ab présente une atmosphère riche en méthane et dioxyde de carbone. Des nuages épais capables d'absorber certaines longueurs d'onde de la lumière infrarouge y aurait été repéré. Ces éléments intriguent au plus au point les astronomes, car il pourrait remettre en question certains modèles de formation des planètes géantes.

Pour toutes ces raisons, l'exoplanète Epsilon Indi Ab témoigne de l'importance d'avoir à disposition un outil aussi puissant que Webb. Non seulement il offre aux scientifiques une fenêtre nouvelle sur l'histoire des galaxies, mais il est aussi indispensable pour explorer les mondes proches de nous. Chaque nouvelle observation affine nos modèles de représentation. Au bout du compte, ce télescope spatial est un véritable passeront vers l'inconnu, levant le voile sur des mondes que seule la science-fiction osait imaginer.