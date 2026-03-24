Des scientifiques ont mené une toute première étude par caméra sur une île isolée au large des côtes de la Tasmanie avec des images rarissimes de la faune locale.

Cette initiative pionnière a révélé une véritable mine d'animaux rares, offrant de nouvelles perspectives sur la diversité des espèces qui peuplent l'île de Tasmanie. Longtemps restée mystérieuse en raison de son relief accidenté et de son isolement, l'île offre aujourd'hui, grâce aux technologies de pointe, un aperçu inégalé des secrets de cette nature sauvage et préservée.

La faune rarissime de la Tasmanie dévoilée sous un nouveau jour

L'une des découvertes les plus passionnantes de cette étude a été la capture d'images du bandicoot rayé oriental, une espèce en voie d'extinction. Ces petits marsupiaux nocturnes, autrefois présentes en bien plus grand nombre en Tasmanie, sont aujourd'hui en danger critique en raison de la destruction de leur habitat et de l'introduction de prédateurs. Jusqu'à présent, les observations de cette espèce étaient extrêmement rares, au point qu'on pensait qu'elle avait pratiquement disparu.

Le dispositif de caméras a également permis de capturer des images du podarge gris, un oiseau célèbre pour son excellent camouflage, et du discret bettong oriental. On aperçoit extrêmement rarement ces deux animaux à l'état sauvage, qui font depuis longtemps l'objet de préoccupations en matière de conservation. La découverte de ces espèces dans une région aussi reculée de cette île de Tasmanie est un donc signe prometteur que les efforts pour protéger la biodiversité insulaire portent leurs fruits.

Les caméras ont également filmé une variété de reptiles, d'amphibiens et d'insectes indigènes, y compris des espèces jamais recensées auparavant dans cette zone de la Tasmanie. Ces découvertes suggèrent que l'écosystème de l'île est bien plus riche et diversifié qu'on ne le pensait, et que de nouvelles espèces restent potentiellement à découvrir.

© WWF

Une étude d'importance pour l'avenir

Le succès de ce tout premier inventaire photographique suscite un nouvel espoir pour l'avenir des écosystèmes insulaires isolés de Tasmanie. Grâce aux progrès technologiques, les chercheurs pourront mener des études plus approfondies de ces sites difficiles d'accès et percer de nouveaux secrets sur les animaux qui y vivent.

Dans les années à venir, les scientifiques prévoient d'étendre leurs efforts de recherche, en couvrant davantage de zones de l'île de Tasmanie et en déployant un nombre accru de pièges photographiques. L'objectif est de créer une base de données exhaustive sur la faune sauvage de l'île, qui permettra de suivre l'évolution de la biodiversité.

Cet inventaire menée sur cette île de Tasmanie a non seulement révélé la présence d'animaux rares et discrets, mais a également souligné l'importance de l'innovation technologique en matière de conservation. Grâce à des outils comme les pièges photographiques, les scientifiques peuvent explorer des environnements auparavant inaccessibles, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour la protection et la préservation de certaines des espèces les plus vulnérables au monde.

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Source : WWF