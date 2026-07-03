Maximilian Janisch, mathématicien suisse surdoué de 22 ans, révèle avoir construit à l'âge de 10 ans une centrale nucléaire complète dans Minecraft, durant l'été 2013. Son installation virtuelle comptait quatre réacteurs pilotés par sept ordinateurs et plus de 1 000 lignes de code écrites à la main, avec système de sécurité automatique en cas de surchauffe. Devenu docteur en mathématiques en juin 2025 à seulement 21 ans, il travaille aujourd'hui comme chercheur quantitatif dans la finance à Zurich.

Pendant que les autres enfants profitaient de la piscine, Maximilian Janisch passait ses vacances d'été 2013 devant son ordinateur. Le surdoué suisse des mathématiques, aujourd'hui âgé de 22 ans, vient de raconter dans une vidéo Instagram relayée par le média suisse Blick comment, à 10 ans à peine, il avait bâti une centrale nucléaire étonnamment réaliste dans Minecraft. Quatre réacteurs, un système informatique de contrôle, des mécanismes de sécurité automatiques. Le projet en dit long sur celui qui décrochera plus tard un doctorat en mathématiques à 21 ans.

Qui est Maximilian Janisch, le surdoué suisse des mathématiques ?

Né en 2003 à Zurich, Maximilian Janisch est le plus célèbre enfant prodige de Suisse. Doté d'un QI mesuré à 149+ au test WISC, il saute trois classes de primaire. Il intégrera le Gymnasium Immensee, dans le canton de Schwyz, dès l'âge de 8 ans. En juin 2013, à 9 ans, il réussit l'examen de Matura (l'équivalent suisse du baccalauréat) en mathématiques avec les meilleures notes. Il obtiendra sa maturité complète en 2018, à 15 ans, avant d'enchaîner bachelor, master puis doctorat en mathématiques à l'Université de Zurich.

Révélé au grand public par un documentaire de la télévision suisse SRF en 2015, il est aussi devenu une figure des réseaux sociaux : plus de 200 000 personnes le suivent sur TikTok, où il vulgarise les mathématiques auprès des 13-25 ans.

Source : SRF

C'est dans une vidéo Instagram publiée fin juin 2026 que Janisch raconte l'anecdote, reprise par Blick. Durant l'été 2013, le garçon de 10 ans consacre l'intégralité de ses cinq semaines de vacances à un projet unique : reproduire une centrale nucléaire fonctionnelle dans Minecraft.

Le résultat dépasse largement le simple bâtiment décoratif. Sa centrale virtuelle comptait quatre réacteurs fonctionnant par phases alternées. Le garçon surdoué explique : « Deux étaient allumés et deux éteints, pour qu'aucun ne surchauffe ». Un système d'alimentation automatique rechargeait l'uranium dès que les barres de combustible étaient épuisées. Les barres usées finissant dans un coffre Minecraft « infiniment grand ». Ce qui lui inspire cette pointe d'humour : dans le jeu, les déchets nucléaires sont « plus faciles à éliminer que dans le monde réel ».

Plus de 1 000 lignes de code et un système de sécurité digne d'un vrai réacteur

Le cœur de l'installation reposait sur un réseau de sept ordinateurs virtuels pilotant l'ensemble des réacteurs. Le jeune Maximilian avait programmé une interface graphique permettant d'allumer et d'éteindre chaque cœur individuellement. Il précise : « avec plus de 1 000 lignes de code que je devais encore écrire à la main à l'époque ». Chaque réacteur disposait de son propre écran affichant puissance et température, tandis qu'un moniteur supplémentaire journalisait l'activité de l'installation.

Il avait même pensé à la sûreté nucléaire. En cas de surchauffe d'un réacteur, une alarme sonore retentissait, un voyant rouge s'allumait et tous les cœurs s'arrêtaient automatiquement jusqu'au retour à une température normale. Cerise sur le gâteau : un « mode visiteur » empêchait quiconque de manipuler manuellement les réacteurs. Un niveau de rigueur qui préfigurait déjà le futur chercheur.

Que devient le surdoué, Maximilian Janisch, aujourd'hui ?

Treize ans après sa Matura de mathématiques, le parcours de Janisch reste tout aussi impressionnant. En juin 2025, à 21 ans, il soutient avec succès sa thèse de doctorat à l'Université de Zurich, sous la direction du professeur Ashkan Nikeghbali, avec pour co-directeurs deux médaillés Fields, Artur Avila et Alessio Figalli. Il devient ainsi le plus jeune docteur de l'université depuis 2008.

Le mathématicien surdoué a ensuite quitté le monde académique pour la finance quantitative. Après un stage de trader quantitatif chez Jane Street à Londres, il occupe depuis le 1er décembre 2025 un poste de Quantitative Researcher chez Qube Research & Technologies, à Zurich. Quant à sa centrale Minecraft, elle restera comme le premier « grand projet d'ingénierie » d'un cerveau décidément pas comme les autres.

Source : 24 heures