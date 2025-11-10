Même à l’arrêt, le luxe consomme. Le Eclipse, le gigantesque yacht du milliardaire Roman Abramovich, est resté trois ans à quai en Turquie… On vous explique tout.

Trois ans sans bouger, mais jamais vraiment à l’arrêt. Le Eclipse, le superyacht de Roman Abramovich, homme d'affaire russe, vient de reprendre la mer après une longue parenthèse en Turquie. Une immobilisation qui aurait pu sembler paisible… si elle n’avait pas englouti des tonnes de carburant pour une raison pour le moins surprenante.

Trois ans à quai, moteurs allumés pour ce superyacht

Depuis 2022, ce mastodonte de 162 mètres reposait dans le port de Muğla, sur la côte turque. De l’extérieur, tout laissait penser à un géant endormi. En réalité, ses générateurs n’ont jamais cessé de tourner. Le système de climatisation, essentiel pour maintenir une température stable à bord, devait rester actif en continu afin de préserver les équipements électroniques et les finitions luxueuses du navire. Résultat, pendant près de 900 jours, le superyacht aurait consommé une quantité impressionnante de gazole. Non pas pour naviguer, mais simplement pour empêcher ses boiseries et ses serveurs de surchauffer. Un paradoxe à l’image de ce symbole flottant du luxe extrême.

Le Eclipse n’a rien d’un simple bateau de plaisance. C’est une véritable prouesse d’ingénierie, dotée de deux héliports, d’un mini-sous-marin, de plusieurs piscines et d’un système de défense digne d’un film de science-fiction. Vitres pare-balles, radar anti-missile, blindage partiel, tout a été pensé pour protéger son propriétaire et ses invités sur le superyacht. À l’intérieur, le raffinement côtoie la démesure, salle de cinéma, discothèque privée, suites dignes d’un palace. Et derrière cette opulence, une infrastructure technologique qui exige un contrôle constant, d’où la nécessité de faire tourner les machines même à l’arrêt.

Direction Istanbul pour une refonte complète

Après cette longue période de “veille énergétique”, le géant des mers a finalement quitté son port d’attache pour rejoindre Istanbul. Il y subira un vaste chantier de modernisation, un “refit” comme disent les spécialistes du yachting. Ce genre d’opération, souvent réservé aux plus gros navires du monde, peut durer plusieurs mois et mobiliser des dizaines d’ingénieurs et artisans. Les travaux devraient permettre de remettre à niveau les moteurs du yacht, les systèmes électroniques et les installations intérieures, afin de préparer le Eclipse pour une nouvelle décennie de navigation.