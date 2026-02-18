Les fans de Power Rangers pourraient bien avoir un choc, c'est la fin d'une ère pour cette série absolument culte qui a donné naissance aux héros de notre enfance.

Qui a été enfant ou adolescent dans les années 90 à 2000 a forcément grandi aux côtés des Power Rangers et d'autres séries similaires comme Bioman ou encore Beetleborgs par exemple. Mais bien avant les Rangers colorés, il y avait une toute autre série de science-fiction super héroïoque, ou plutôt un univers connecté gigantesque, un véritable monument pour certains fans, surtout au Japon, sa terre natale : Super Sentai. Malheureusement, après plus de 50 ans et 2400 épisodes, tout est terminé.

L'ancêtre des Power Rangers prend sa retraite

C'est véritablement la fin d'une ère pour Super Sentai, ancêtre des Power Rangers que l'on connaît tous. La série de Toei a débuté en 1975, catapultée par le succès de Kamen Rider, autre série culte du genre, elle cartonnera au Japon durant des décennies. Avec ses quelque 2457 épisodes, la série a vu naître une multitude de séries et films spin-off étendant son univers, en plus d'inspirer plein d'autres séries comme Power Rangers notamment. Désormais, ce sont plusieurs dizaines de groupes de héros qui évoluent au sein du même univers, se rencontrent parfois ou évoluent chacun de leur côté. 50 ans, 49 saisons dont la dernière se conclut cette année. C'est l'une des plus grandes séries de tous les temps et son impact est considérable sur la pop culture.

C'est fini pour Super Sentai, mais pas pour le genre

Power Rangers, Bioman, Beetleborgs… ce ne sont ici que quelques exemples qui sont apparus au fil des générations, mais le genre Sentai s'étend encore davantage. Selon les fans et les experts, il aurait même influencé certains héros modernes et même des films ou des univers dont il s'est lui-même inspiré auparavant, à l'instar des kaijū. Si Super Sentai n'était pas vraiment connu chez nous, nos enfants et ados préférant se biberonner à la version américaine qu'est Power Rangers, en Asie comme auprès de certains fans connaisseurs, c'était une véritable institution.

Toutefois, tout n'est pas mort pour autant puisqu'à tout moment, la franchise peut repartir de plus belle. Toei a encore des projets avec une toute nouvelle franchise connue sous le nom de Project R.E.D qui a pris la case horaire de diffusion de Super Sentai. Cette nouvelle série met en scène un nouveau groupe de héros dans la veine de Super Sentai et Power Rangers toujours.