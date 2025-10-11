Avec sa filmographie riche en classiques tels que E.T, Jurassic Park ou encore Les Dents de la Mer, Steven Spielberg n'a pas à rougir de l'héritage qu'il a offert au cinéma américain, voire même au cinéma en général. Dans un récent événement, il s'est cependant platement incliné devant le réalisateur de ce qu'il affirme être « le meilleur film américain ». Et difficile de le blâmer tant il s'agit d'un véritable chef d'œuvre, toujours aussi influent, même 53 ans après sa sortie.

Steven Spielberg s'incline devant ce qu'il considère comme le maestro du cinéma américain

Durant la 50ème cérémonie de l'Institut Américain du Film, Steven Spielberg, ainsi qu'une autre légende du cinéma américain George Lucas (Star Wars, Indiana Jones), ont décerné le prix de L'Oeuvre d'une Vie. Cette récompense revint à Francis Ford Coppola, qui avait alors récemment réalisé Megalopolis, un film avec un très beau casting, dont Adam Driver, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Shia LaBoeuf ou encore Jon Voight. Malheureusement, ce film a connu un succès critique et commercial très mitigé.

Un échec cependant totalement éclipsé par la véritable œuvre de la vie de Francis Ford Coppola, avec Le Parrain, sorti en 1972. Steven Spielberg a ainsi décerné ce prix au réalisateur avec le discours suivant : « Le Parrain est pour moi le plus grand film américain jamais réalisé. De nombreux artistes peuvent saluer leur œuvre sur une page, une toile, un écran, et le font, mais nos applaudissements pour toi, Francis, viennent d'un public différent ».

Spielberg n'a clairement pas tari d'éloges envers le Parrain, en déclarant ensuite : « « Quand on est jeune, on veut rendre fiers nos parents, puis nos amis, puis nos collègues, et enfin nos pairs, mais vous, monsieur, vous êtes hors pair. « Vous avez repris les codes du cinéma américain et en avez redéfini les canons. Vous avez ainsi inspiré une génération de conteurs qui veulent vous rendre fier de leur travail, fier du nôtre, et je veux toujours vous rendre fier du mien ».

© Francis Ford Coppola

Un véritable Parrain qui transcende le cinéma

Pour rappel, Le Parrain est sorti en 1972 et mettait en vedette Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall ou encore Diane Keaton. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Mario Puzo sorti en 1969. Le film se concentre sur la famille Corleone et beaucoup, comme Steven Spielberg, le considèrent comme l'un des plus grands films de gangsters de tous les temps, mais aussi l'un des films les plus influents, tout simplement. Encore aujourd'hui, il trône au panthéon des films les mieux notés de l'histoire, avec notamment un prestigieux score de 97 sur Rotten Tomatoes, et a marqué le début d'une des plus grandes trilogies cinématographiques de tous les temps, ainsi que de nombreuses œuvres autour de la mafia, comme Soprano, que beaucoup estiment également comme l'une des meilleures séries de tous les temps.