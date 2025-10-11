Quand Stephen King s’exprime sur un film, les fans écoutent. Et c’est justement ce qui se passe cette fois, puisque l’auteur vient de complimenter l’un des films les plus populaires de l’année.

Quand Stephen King s’exprime sur un film d’horreur, tout le monde l’écoute. Le maître du genre vient justement de livrer son avis sur Weapons (Évanouis chez nous), l’un des longs-métrages les plus commentés de l’année. Et il n’a eu besoin que de huit mots pour dire ce qu’il en pensait.

Un message simple, mais percutant pour Stephen King

Sur X (ex-Twitter), Stephen King a publié un court message qui a rapidement fait le tour du web :

« WEAPONS: Confidently told, and very scary. I loved it. »

Soit, en français : « Une histoire racontée avec assurance, et très effrayante. J’ai adoré. »

Huit mots (en anglais). Pas plus pour Stephen King. Mais venant de l’auteur de Ça, Shining ou Misery, c’est un véritable label de qualité. Chaque fois que King donne son avis, le public, et souvent les critiques, se penchent à nouveau sur le film en question. Evanouis n’est pas juste un film d’horreur, c’est une expérience troublante et maîtrisée. Son ton, sa mise en scène et sa thématique en font déjà l’un des titres les plus marquants de l’année.

Evanouis, le phénomène qui divise et fascine

Réalisé par Zach Cregger, déjà remarqué pour Barbarian, Évanouis s’est imposé comme l’un des succès surprise de 2025. Le film raconte la disparition mystérieuse d’une classe entière d’enfants, tous au même moment et sans aucune explication. Très vite, la petite ville plongée dans le chaos devient le théâtre d’un drame psychologique où la peur et la suspicion se propagent plus vite que les certitudes.

C’est sûrement ce qu’a apprécié Stephen King, mais ce qui distingue Évanouis, c’est son approche : l’horreur y est avant tout mentale. Cregger joue sur le silence, les regards, les tensions du quotidien. Pas de monstre visible, pas de sursaut gratuit, juste une atmosphère lourde, presque suffocante, qui fait grimper l’angoisse scène après scène.

Ce n’est pas la première fois que Stephen King met en avant un réalisateur émergent. Ces derniers mois, il a déjà salué plusieurs œuvres du cinéma d’horreur contemporain, prouvant qu’il garde un œil attentif sur la relève. Son message à propos de Évanouis confirme ce rôle de passeur entre générations, capable de repérer les œuvres fortes avant tout le monde.

