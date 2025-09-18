En 1995, Stephen Hawking apparaissait dans l’émission Tomorrow’s World de la BBC. Le physicien britannique, connu pour ses travaux sur les trous noirs et la cosmologie, s’était amusé à projeter le monde… trente ans plus tard, en 2025. Aujourd’hui, il est fascinant de voir à quel point certaines de ses intuitions se sont révélées justes.

Des prédictions folles pour Stephen Hawking

Stephen Hawking pensait que l’exploration spatiale ne serait plus seulement entre les mains des gouvernements. Selon lui, des entreprises privées mèneraient des missions ambitieuses, notamment pour exploiter les ressources des astéroïdes.

Et il avait raison sur une bonne partie. SpaceX avec Elon Musk, Blue Origin et d’autres sociétés privées occupent désormais une place centrale dans la conquête spatiale. L’exploitation minière des astéroïdes, en revanche, reste encore un projet. Plusieurs start-up travaillent dessus, mais la technologie n’est pas totalement prête. En revanche, son inquiétude concernant les débris spatiaux s’est confirmée. La multiplication des satellites rend la gestion de ces “ordures de l’espace” cruciale pour la sécurité des futures missions.

Le numérique au cœur de nos vies

En 1995, Internet en était à ses débuts. Stephen Hawking avait pourtant déjà prédit son rôle central dans la communication et l’accès à l’information. Trente ans plus tard, c’est une évidence : le web structure nos vies quotidiennes. Il avait également imaginé la présence d’une intelligence artificielle capable de nous aider dans nos tâches. Là encore, difficile de dire qu’il s’est trompé. Assistants vocaux, chatbots, objets connectés… l’IA est devenue omniprésente.

La robotique ?

Autre prédiction marquante de Stephen Hawking : la montée en puissance des robots dans l’industrie, la médecine et les services. Aujourd’hui, ils assemblent des voitures, assistent les chirurgiens et servent même des plats dans certains restaurants. Là encore, Stephen Hawking avait vu juste. La robotique est désormais un pilier de l’économie mondiale et transforme en profondeur nos modes de vie.

Toutes ses prédictions ne se sont pas réalisées. Stephen Hawking croyait qu’en 2025, nous disposerions de voyages ultrarapides. Pour l’instant, ce rêve reste encore dans les cartons. Il avait aussi évoqué des puces implantées sous la peau pour remplacer les cartes bancaires. Même si le paiement sans contact est devenu banal, l’idée des implants n’a pas franchi le cap de la généralisation.

Stephen Hawking est décédé en 2018, mais ses projections montrent combien il savait regarder loin devant. Internet, l’intelligence artificielle, la robotique, l’espace privé : il avait anticipé des tendances qui façonnent aujourd’hui notre quotidien.