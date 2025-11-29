Mélange étonnant entre Red Dead Redemption et The Last of Us, ce jeu gratuit promet une expérience aussi intense que dépaysante. Et plus les détails arrivent, plus la curiosité monte.

Un nouveau jeu de survie commence à faire du bruit, et il pourrait vite se retrouver dans beaucoup de wishlists Steam. Son nom : CrisisX. Ce RPG en monde ouvert mélange l’ambiance nerveuse de The Last of Us et les grands espaces façon Red Dead Redemption, le tout dans une formule pensée pour les fans de survival pur et dur.

Un gigantesque terrain de jeu dans ce nouveau jeu Steam

Le premier point frappant, c’est la taille du monde dans ce jeu Steam. Selon le studio HK Hero Entertainment, la carte ferait 1 200 km², ce qui est colossal pour un jeu de survie multijoueur. Et pour cause : jusqu’à 5 000 joueurs pourraient se croiser sur un seul serveur. Autant dire que les rencontres seront fréquentes… et pas toujours amicales.

Car même si les zombies sont présents, le vrai danger viendra souvent des autres survivants. Et avec un monde aussi vaste, chaque puits de pétrole ou zone industrielle pourrait devenir un point chaud où tout le monde se dispute les ressources.

Un arsenal varié, du plus rustique au plus moderne

CrisisX sur Steam, ne limite pas les joueurs à une seule manière de survivre. Vous pourrez utiliser des machettes, des arcs ou des armes très modernes comme des pistolets et des fusils. Selon les situations, il faudra adapter ses choix : parfois la discrétion, parfois l’affrontement direct.

Les développeurs évoquent même la possibilité de croiser, ou de fabriquer, des véhicules blindés bricolés, voire des tanks inspirés de modèles militaires. Un simple différend entre clans pourrait alors se transformer en mini-guerre improvisée. De quoi donner du caractère au jeu.

Comme beaucoup de jeux du genre sur Steam, CrisisX mise aussi sur la construction. On pourra ériger une ferme, clôturer un terrain, bâtir un abri ou améliorer ses véhicules. Cette partie “home sweet home” sera essentielle pour tenir sur la durée. Une base bien protégée, c’est souvent la différence entre une session réussie et un retour au point de départ.

CrisisX ne s’arrête pas à ça. Le studio veut rendre la survie plus “réaliste”. Par exemple, manger trop fait prendre du poids. Ne pas manger assez peut vous tuer. Et surtout, toutes les actions physiques , courir, découper du bois, se battre, augmentent progressivement les muscles du personnage. Avec un impact direct sur les statistiques. Le jeu sera disponible en 2026.

Source : Steam