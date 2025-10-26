Steam proposent toujours une grande quantité de jeux gratuits dont certains valent vraiment le coup d'œil. En voici une sélection comprenant des jeux d'horreur, des jeux d'énigmes et de plateforme, ainsi que de vrais OVNI dont de petites pépites.

Si chaque semaine Steam et l’Epic Games Store permettent aux joueurs de profiter de jeux gratuits de bien des façons, il existe aussi tout un tas de jeux totalement gratuits dès leur sortie. C’est le cas de tous les titres de cette liste : des expériences souvent uniques et indés, qui touchent à tous les genres. Vous ne trouverez assurément pas de AAA, mais plein de “petits” jeux, dont certains pourraient être de vraies petites pépites. Vous pouvez de toute façon tous les essayer sans risque, puisqu’ils sont absolument tous gratuits, sans aucun prérequis.

Pour les fans de shooters et bullet hell, plein de jeux gratuits sont dispo

Bat Blitz : un jeu de tir façon bullet hell à la Vampire Survivors dans lequel on incarne un étrange slime qui doit annihiler des chauves-souris. Le jeu propose une expérience intense et une dimension roguelike pour offrir une bonne montée en puissance. A retrouver gratuitement sur Steam depuis le 10 octobre 2025.

Blazing-Maidens : il s’agit encore une fois d’un jeu façon Vampire Survivors, à la différence qu’ici on frôle le copié/collé. Le jeu nous fait incarner des personnages hauts en couleur devant détruire des hordes de créatures et survivre. On récupère de l’équipement et des améliorations en cours de partie pour aller toujours plus loin et tenter de battre son propre record. Une boucle de gameplay connue et addictive. Le jeu est dispo gratuitement depuis le 6 octobre 2025 sur Steam.

Cosmic Cargo : un jeu gratuit où l’on construit ses propres vaisseaux pièce par pièce avant de partir explorer le vaste univers. Sur notre route, pirates de l’espace et autres menaces se dresseront sur notre chemin, et l’on devra les décimer un à un en veillant à ne pas perdre notre vaisseau. C’est disponible gratuitement sur Steam depuis le 11 octobre 2025.

Cosmic Cargo, l'un des jeux gratuits sur Steam

Des jeux d'horreur totalement gratuits sur Steam

Fragments of Dread - False Haven : un jeu d’horreur qui s’avère être le premier épisode d’une future anthologie. On y incarne un jeune garçon qui va passer une nuit chez sa grand-mère. Sauf que ce qui aurait pu être une soirée agréable va en réalité se transformer en une nuit de terreur surréaliste. Le jeu est gratuit et dispo sur Steam depuis le 7 octobre 2025.

(BURIED TAPES) The Parking : il s’agit là du second épisode d’une petite anthologie horrifique dans laquelle on incarne une jeune femme déambulant dans un parking souterrain à la recherche de ses clés de voiture. Une histoire toute simple, une situation qui peut arriver à tout le monde, mais qui va prendre une tournure inattendue. Une petite expérience à la direction artistique rétro très marquée. Le jeu est gratuit sur Steam depuis le 10 octobre 2025, et un premier épisode, lui aussi gratuit, est également dispo depuis le mois de septembre.

Genesis : un jeu d’horreur à la première personne où l’on est amené à survivre dans un village abandonné loin de toute aide. À vous de trouver les ressources nécessaires pour tenir le temps qu’il faudra et trouver une échappatoire. Mais dans l’ombre, la mort rôde sous bien des formes. Le jeu est gratuit depuis le 12 octobre 2025 sur Steam.

Haze : encore un jeu d’horreur gratuit, mais plutôt façon Little Nightmare cette fois. Dans la peau d’un jeune personnage, on doit s’échapper d’un imposant manoir où rôde un zombie qui n’est autre que notre grand-père. Le jeu se vante de surfer sur une ambiance sombre à la Edgar Allan Poe et promet une expérience horrifique mêlée à des énigmes. Le jeu est gratuit et disponible sur Steam depuis le 12 octobre 2025.

The House She Haunts : un petit jeu d’horreur où l’on doit enquêter sur une affaire paranormale dans une demeure prétendument hantée. Dans la peau d’un reporter qui n’a visiblement pas froid aux yeux, on devra explorer les lieux en quête de réponses… mais quelque chose semble nous surveiller : une étrange poupée bel et bien vivante. Le jeu, conçu sous Unreal Engine 5, est disponible gratuitement sur Steam depuis le 12 octobre 2025.

Fragments of Dread : False Haven le jeu d'horreur gratuit sur Steam

De la plateforme et des énigmes pour tout le monde

Mariposa : un jeu de plateforme et d’énigme qui repose sur le fameux effet papillon : changer le passé a des répercussions inévitables sur le futur. On y incarne une fabriquante d’automates qui, après la découverte d’une étrange radio capable de communiquer avec un autre temps, va se retrouver prise dans une aventure à travers l’espace et le temps. Un jeu poétique entièrement gratuit sur Steam depuis le 6 octobre 2025.

o_Ossel’s Odyssey : un jeu de plateforme en 2.5D dans lequel on voyagera dans la peau d’un jeune garçon. Son créateur, Oliver Stephan, a voulu faire un jeu hommage aux anciens Rayman tout en y intégrant une bonne dose d’humour et d’absurde. En résultat, un jeu coloré à la direction artistique assez unique. Vous pouvez y jouer gratuitement sur Steam depuis le 12 octobre 2025.

Tincho : Aventura a la carta : un petit jeu de plateforme coloré et atypique dans lequel on joue non pas un héros, ni même un humain, mais un capybara. Le petit rongeur découvre qu’il peut manger autre chose que de l’herbe et se lance alors à l’aventure à travers l’Argentine pour trouver tout un tas de nouveaux aliments en sauvant des animaux indigènes. Une belle ode écologique, un petit jeu de plateforme coloré, amusant et gratuit sur Steam depuis le 8 octobre.

Mariposa, un jeu gratuit poétique dispo sur Steam

D'autres jeux gratuits qui pourraient bien vous intéresser sur Steam

Blue Protocol : Star Resonance : il s’agit d’un MMORPG dans un style anime et fantasy où l’on profite d’une grande liberté pour personnaliser notre avatar, que ce soit en termes d’orientation de gameplay ou de cosmétique. Il est même possible de changer de style de jeu quand bon vous semble. Le jeu est réputé pour avoir un gameplay accrocheur, mais également pour être particulièrement bavard, peut-être trop pour certains. Le jeu est sortie sur Steam le 9 octobre 2025, et c'est totalement gratuit. Des microtransactions sont toutefois proposées en jeu.

Path of the Sphere : un petit jeu cozy de résolution de labyrinthes. Il suffit ici de pousser une boule à travers une trentaine de niveaux pour trouver la sortie de labyrinthes toujours plus difficiles. Une expérience relaxante dotée d’une bande-son lofi. Le jeu est gratuit et disponible sur Steam depuis le 9 octobre 2025.