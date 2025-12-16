Dans une vidéo historique à bien des égards, SpaceX a présenté le dernier développement de son emblématique super-lanceur baptisé Starship, qui aura l'extrêmement importante mission à terme d'emmener un équipage complet vers Mars. L'objectif fou de l'entreprise spatiale d'Elon Musk a en tout cas franchi une étape très importante en ce sens, immortalisé dans plusieurs vidéos ci-dessous.

Un grand pas pour Starship et SpaceX

Le 11e vol d'essai a débuté par le décollage du lanceur de Starship depuis le pas de tir Starbase de SpaceX, au sud du Texas. Il s'agissait du dernier décollage depuis ce pas de tir. Un pas de tir 2 modernisé est en cours d'aménagement pour accueillir une version plus puissante de Starship (Starship V3), dont le premier lancement est prévu l'année prochaine.

Starship V3 embarquera une version améliorée des moteurs Raptor de SpaceX, fonctionnant au méthane, et de réservoirs de propergol plus grands permettant le ravitaillement en orbite. Le lanceur Super Heavy et son deuxième étage, appelé « Ship », ont pour objectif de rendre possibles des missions en orbite terrestre et au-delà ; la version V3 est celle qui permettra à SpaceX d'atteindre cet objectif.

La NASA compte sur SpaceX pour fournir une version modifiée de Starship afin de permettre à des astronautes de se poser sur la Lune dès 2027. Elon Musk, fondateur de SpaceX, prévoit que Starship transportera des robots et des humains sur la Lune et Mars, conformément à sa vision d'une humanité multiplanétaire. Haute de plus de 120 mètres, Starship est la fusée la plus puissante au monde, avec une poussée au décollage de 7 570 tonnes. C'est plus du double de la puissance de la fusée Saturn V à l'apogée du programme Apollo.

Un décollage réussi et un avenir plein de promesses

Pour le 11ème décollage de Starship, SpaceX a testé une procédure d'atterrissage nécessitant le rallumage de 13 moteurs, leur réduction à cinq, puis à trois. (Le lanceur a finalement fonctionné avec 12 moteurs allumés sur 13). À la fin de la descente, Super Heavy a plané au-dessus de l'eau pendant quelques secondes avant de s'abîmer dans le golfe. « C'était absolument génial », a alors déclaré Jake Berkowitz, commentateur du lancement pour SpaceX.

Concernant Starship : reprenant le test spatial du vol 10, l'étage supérieur a déployé automatiquement huit modules plats simulant les satellites Starlink de SpaceX. Ship a également procédé au rallumage en vol de l'un de ses six moteurs Raptor. Cette fois-ci, certaines tuiles du bouclier thermique de Ship ont été retirées afin d'évaluer la résistance de la coque et des volets sous contrainte. Lors de la rentrée atmosphérique, les caméras ont capté une lueur orangée de plasma entourant l'étage supérieur. Mais le vaisseau a résisté à l'enfer, a effectué une manœuvre de virage dynamique et un atterrissage sur le ventre en vol, puis a exécuté sa manœuvre d'atterrissage avec trois moteurs Raptor.

Comme prévu, Starship a finalement coulé dans l'océan Indien et a pris feu. L'amerrissage a eu lieu 66 minutes après le décollage. SpaceX a déclaré que tous les objectifs du vol d'essai avaient donc été atteints. « Nous avions promis un maximum de sensations fortes, et Starship a tenu parole », a déclaré Berkowitz. Pour la prochaine étape du programme d'essais, SpaceX prévoit ensuite de démontrer la réutilisabilité complète et rapide du Super Heavy et de Starship, avec des retours séparés sur le site de lancement. Le ravitaillement en vol est une autre priorité, indispensable pour les missions vers la Lune et Mars.

Source : YouTube