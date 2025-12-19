Référence parmi les simulations de ferme cosy, Stardew Valley recèle de secrets en tout genre. Beaucoup de joueuses et joueurs s'intéressent évidemment aux mystères qui entourent Pélican Ville et ses habitants. Cependant, toutes les subtilités du titres d'Eric Barone, alias ConcernedApe, ne reposent pas que sur la narration. Au contraire, l'optimisation étant au cœur du gameplay, certains cherchent les meilleures techniques pour que leur exploitation soit aussi rentable que possible. Cela a ouvert bien des débats chez les fans. Mais le créateur a levé le voile sur une particularité qui vient finalement répondre à une interrogation de longue date.

Oui, cette technique est vraiment valable dans Stardew Valley

L'un des points forts de Stardew Valley est qu'il peut s'expérimenter de plusieurs façons. Eric Barone a conçu son titre pour que vous choisissiez comment vous épanouir dans votre ferme. Ainsi, vous pouvez cultiver votre terrain à votre rythme, ou bien explorer la mine, ou encore vous adonner complètement à la pèche ou à l'élevage. À ce titre, tout un tas d'astuces existent pour obtenir des productions de meilleure qualité par exemple.

Mais, pour beaucoup, c'est la vitesse qui compte dans Stardew Valley. La journée défilant vite, en exactement 13 minutes et 30 secondes en temps réel, la plupart des joueuses et des joueurs cherchent à rentabiliser leur temps au maximum afin d'accomplir le plus de tâches. À ce titre, certains ont repéré un détail qui a vite ouvert un débat au sein de la communauté en ligne : qu'est-ce qui va plus vite pour cultiver la terre, aller de droite à gauche ou de gauche à droite ?

Cela peut paraître absurde pour les non-initiés ou les débutants. Or, quelques secondes peuvent faire la différence quand il s'agit d'optimiser au maximum son rendement dans une journée. Les joueuses et joueurs les plus ardus sont réglés comme des horloges, connaissant parfaitement les horaires d'ouverture des magasins. Plus encore, ils ont acquis un rythme millimétré quand il est question de bêcher/planter/récolter dans Stardew Valley. D'où l'intérêt de cette question aux yeux de beaucoup.

Après presque 10 ans de débat, ConcernedApe a finalement apporté une réponse début 2024. Contre toute-attente, il donne effectivement raison à celles et ceux qui ont remarqué qu'il y avait un sens d'action plus rapide que l'autre : « Pour autant que je le sache, oui. L'animation de récole quand vous êtes de face est 100 ms plus longue qu'elle n'aurait dû l'être quand vous vous dirigez vers la gauche ». C'est pourquoi effectuer vos récoltes de droite à gauche vous permet d'aller plus vite dans Stardew Valley.