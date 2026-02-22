Héritier des Harvest Moon et Story of Seasons, Stardew Valley est devenu le grand représentant des cosy faming sim depuis sa sortie, en 2016. Il fêtera d'ailleurs les dix ans de sa sortie pas plus tard que le 26 février prochain. Eric Baronne, aussi connu sous le pseudonyme ConcernedApe, prévoit même quelques annonces à cette occasion. Mais le “solo dev” est loin d'être le seul à contribuer à l'aura et à la richesse du titre. Des tonnes de contenus gratuits produits par les fans est partagée en ligne chaque année. Or, l'un des premiers à avoir ouvert 2026 pourrait tout changer pour votre productivité.

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt dans Stardew Valley

En tant que “jeu de ferme”, Stardew Valley vous place à la tête d'une exploitation agricole en friche dans une petite bourgade bucolique. Bien qu'il prône un mode de vie ralenti, loin de la société de consommation des grandes villes, le jeu peut vite devenir une véritable usine. De fait, l'aspect gestion et l'envie d'aller plus loin et plus vite encourage à se montrer le plus productif possible. Sauf que la journée est bien réglée. Comme nous l'expliquons notamment dans notre guide pour débutant, chaque jour dure exactement 13 minutes et 30 secondes et s'étend de 6 heures à 2 heures du matin. Alors comment faire pour développer ses activités quand le temps est compté ?

Un fan a trouvé la solution et ça tombe bien pour vous, car elle est gratuite. L'internaute Ismaeal1508 a mis en ligne début janvier un tout nouveau mod à destination de Stardew Valley sur PC. Intitulé « EarlyWakeUp », il promet de prolonger votre journée presque à votre guise. En effet, il introduit une nouvelle mécanique via un menu dédié pour choisir l'heure de son levé. Ainsi, vous pouvez choisir de vous réveiller bien plus tôt, entre 4 heures du matin et 12h50.

Le mod gratuit EarlyWakeUp de Stardew Valley vous fait gagner un temps précieux. Avec jusqu'à 2 heures supplémentaires de jeu, il décuple le champ des possibles. En effet, les joueuses et joueurs de longue date savent combien on peut courir après le temps quand on cherche à être le plus rentable possible. Ou de manière générale, avec une journée pouvant s'étendre de 4 à 2 heures du matin, à condition de bien gérer votre énergie si vous y avez recours, vous aurez tout le temps de rendre visite aux habitants de Pélican Ville et explorer les environs. Un rêve pour beaucoup en attendant la version 1.7 du jeu.



© Ismael1508.