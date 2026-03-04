Jamais vous n'aurez connu Stardew Valley de cette façon. Le jeu se redessine entièrement à la sauce Fallout via un mod gratuit qui va donner une nouvelle dimension à la vie à la ferme.

Alors que Stardew Valley vient de fêter ses 10 ans, le jeu continue de surprendre la communauté. Et cela, il le doit justement à cette dernière. Une fois de plus, on découvre le travail d'un fan qui vient totalement changer la facette de ce titre cosy à souhait. Si vous êtes un amateur de Fallout, cela va tout particulièrement vous plaire. D'autant plus que ce contenu est gratuit, alors vous serez probablement des milliers à vouloir le tester. On vous donne tous les détails.

La rencontre entre Fallout et Stardew Valley

Avec l'arrivée de la série Prime Video Fallout, tout un nouveau public découvre l'univers post-apocalyptique de Bethesda. Alors que vous ayez découvert cet univers via l'adaptation ou les jeux originaux, si vous êtes également un fan de Stardew Valley, il y a un contenu gratuit à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Tenez-le-vous pour dit : il va complètement changer l'aspect du jeu de ConcernedApe.

Imaginez qu'une catastrophe nucléaire s'abatte sur Pélican Ville et ses alentours, comme dans Fallout. Le monde que vous connaissez depuis 10 ans, tel qu'il a été imaginé à l'origine par ConcernedApe, ne serait définitivement plus le même. En 2018, le moddeur gumbo632 a décidé de concrétiser cette vision et d'offrir sa proposition au monde entier en passant par la plateforme Nexus Mods.

Le mod gratuit Fallout Valley Buildings, c'est LA rencontre entre l'univers de Bethesda et Stardew Valley. Grâce à un redesign complet, l'internaute gumbo632 fait évoluer le jeu de ConcernedApe pour lui donner une toute nouvelle ambiance. Sans dénaturer l'architecture et la direction artistique du créateur du jeu, le moddeur a retravaillé un lot de bâtiments. Ainsi, il donne littéralement l'impression qu'ils sortent d'une ère post-apocalyptique. Comme si la guerre qui a réellement cours dans l'univers du titre avait pris une nouvelle ampleur et changé la face du monde.

Sans redéfinir l'expérience de Stardew Valley, le mod gratuit de gumbo632 permet de la vivre sous un autre jour. Bien que purement esthétique, il vous donnera l'impression de vivre dans une version agricole de Fallout. Dès lors, l'exploitation de vos terres et l'exploration des mines de la région prendront une autre dimension. D'autres internautes ont en plus ajouter leur pierre à l’édifice, par exemple en proposant leurs propres textures pour les différents bâtiments. Comme quoi, les possibilités semblent illimitées pour renouveler le jeu de base et toujours trouver à sortir de la routine.





© gumbo632.