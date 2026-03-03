Même après 10 ans, Stardew Valley est loin de lasser sa communauté. Nous avons encore une nouveauté dans le viseur qui mériterait de relancer une run du jeu phénomène.

La semaine dernière, Stardew Valley fêtait les 10 ans de son lancement. Un événement de taille pour les fans, rythmé par les annonces pour le jeu roi des simulations cosy de vie à la ferme. Son créateur, ConcernedApe, a notamment partagé une information hyper attendue pour la future version 1.7. En attendant que celle-ci soit disponible, nous avons trouvé le contenu gratuit idéal pour vous faire patienter. Il promet de vous occuper pendant encore des dizaines d'heures, c'est dit.

Un contenu gratuit très généreux pour Stardew Valley

Le succès de Stardew Valley n'est plus à prouver. Ayant passé la barre des 41 millions de ventes l'an dernier, le jeu de ConcernedApe est unanimement reconnu comme une pépite indé incontournable. Il faut dire que le jeu tel quel est très généreux. Mais en plus, la communauté s'en est entièrement emparée. Ainsi, on ne compte plus le nombre de mods gratuits disponibles pour les joueuses et joueurs PC. C'est de l'un d'eux que nous souhaitions vous parler aujourd'hui, tant il devrait vous encourager à relancer une partie.

Initialement sorti le 28 décembre 2025, le mod Ecosystem Superpack Expansion de cajcbell s'est mis à jour plusieurs fois depuis. La dernière update remonte à la mi-février, venant peaufiner un contenu gratuit qui vaut absolument le détour. Si vous êtes un fan de Stardew Valley en recherche de nouvelles expériences sur le jeu, alors il va à coup sûr retenir votre attention.

Vous le savez déjà, le contenu initial de Stardew Valley est déjà particulièrement riche. Et si on vous disait que le mod Ecosystem Superpack vient encore enrichir l'aventure ? L'internaute cajcbell a souhaité élargir les horizons des joueuses et joueurs avec de nouveaux biomes connectés entre eux : une prairie au milieu des bois, une crique et un canyon au milieu du désert. Même le choix de terrain pour votre ferme s'étoffe avec une nouvelle carte.

Ecosystem Superpack Expansion va même au-delà du simple aspect géographique. Il s'attache aussi à la dimension social en introduisant trois nouveaux PNJ avec lesquels il est possible d'entretenir une relation amoureuse. Voilà qui devrait pimenter l'expérience avant la sortie de la version 1.7 officielle de Stardew Valley qui ajoutera elle aussi deux romances. Le mod gratuit propose en outre 26 événements à découvrir et ajoute tout un tas de contenus en plus, comme des recettes et même des boutiques. Cerise sur le gâteau : le tout est disponible en français, un bon point sur une scène de modding qui ne propose pas toujours ce luxe. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer.





© cajcbell.