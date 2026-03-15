En attendant le lancement de la version 1.7 de Stardew Valley, les fans se mobilisent autour de la création d’un mod digne d’un véritable DLC qui ajoute des heures de contenus.

Lorsqu’il a vu le jour le 26 février 2016, personne ne s’attendait probablement au succès phénoménal rencontré par Stardew Valley dans la décennie qui a suivi. Et pourtant, dix ans plus tard, le cosy game d’Eric ‘ConcernedApe’ Barone continue de séduire toujours plus de monde, en témoignent les 50 millions de copies vendues dans le monde. Mais il faut dire aussi que le créateur continue régulièrement de mettre à jour le jeu, comme le prouve l’arrivée imminente de la version 1.7. Et quand il ne le fait pas, ce sont de toute façon les fans qui s’en chargent pour lui.

Ce mod de Stardew Valley est digne d’un énorme DLC

En effet, à l’instar des productions de Bethesda par exemple, Stardew Valley dispose aujourd’hui d’une solide communauté dévouée à trouver toujours plus de nouvelles façons de profiter du jeu. Cela passe alors notamment par le modding, qui permet d’enrichir l’expérience conçue par le créateur de façon inattendue. Et il suffit de se pencher du côté d’East Scarp, un mod co-créé par plusieurs fans du jeu, pour s’en rendre compte. Car depuis bientôt six ans maintenant, ce dernier ne cesse d’ajouter toujours plus de contenus supplémentaires à Stardew Valley.

« Cette extension a été conçue par la communauté, pour la communauté » indiquent ses créateurs, identifiés sous le nom LemurKat et all, sur la page Nexus Mods de l’extension. « Le projet de base comprend 23 PNJ et toute une faune avec laquelle se lier d’amitié, ainsi que de nouveaux animaux de ferme, objets, recettes, terrains, poissons et bien plus encore ». De quoi permettre à une ribambelle d’auteurs, donc, d’exprimer tout leur talent et leur créativité à travers de nouvelles histoires pour Stardew Valley, notamment portées par des personnages inédits.

Et le succès d’East Scarp parle d’ailleurs de lui-même : téléchargé plus d’1 835 200 fois à l’heure où sont écrites ces lignes, il est l’un des plus prisés par la communauté du jeu. Pas étonnant, donc, que ses créateurs continuent régulièrement d’y apporter des mises à jour, à l’instar de la version 3.0 déployée il y a maintenant plusieurs semaines. Une mise à jour qui, si l’on en croit la page Nexus Mods, offre alors « une expérience entièrement repensée » permettant aux fans de Stardew Valley de redécouvrir le jeu avec un nouveau regard.

© LemurKat et all / Nexus Mods

Plus de nouveautés encore avec la version 3.0

« Le village côtier dispose désormais d’un large éventail de personnages par défaut, y compris ceux qui nécessitaient auparavant des mods supplémentaires », apprend-on notamment. Plus complet que jamais, East Scarp marque ainsi le retour de personnages comme Jacob et Eloise, Aideen, Rosa, Beatrice, Victoria et plus encore, aux côtés de nouveaux voisins introduits pour l’occasion. « Tous sont des personnages ‘vanilla’ aux histoires réconfortantes et riches en émotions » précisent d’ailleurs les créateurs du mod de Stardew Valley.

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque la mise à jour 3.0 fut également l’occasion pour eux d’introduire « plus de 100 événements mettant en scène une galerie de personnages variés, dont les destins s’entremêlent avec soin ». Sans compter toutes les nouvelles commandes spéciales, les récompenses inédites, les lieux supplémentaires et autres objets, animaux, cultures et recettes ajoutés. De quoi faire d’East Scarp le mod ultime de Stardew Valley, donc, le genre digne d’un véritable DLC, et ce sans avoir à débourser le moindre copeck.

Même si, pour les plus férus de mods, il reste évidemment toujours possible d’aller encore plus loin en installant une série de mods supplémentaires, comme évoqué sur la page Nexus Mods. Et pour en profiter, rien de plus simple : il vous suffit donc de vous rendre sur cette dernière, et de procéder à l’installation de tous ces contenus en suivant la méthode préconisée par les créateurs. Bien sûr, cela ne s’applique toutefois qu’à la version PC, les joueurs PlayStation, Xbox et Nintendo Switch devant se contenter de l’excellente version d’origine conçue par ConcernedApe.

Source : Nexus Mods