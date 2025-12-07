Stardew Valley est pour beaucoup un jeu du cœur. Ça fait des années maintenant que le jeu évolue et se met constamment à jour avec à sa tête ConcernedApe, un développeur dévoué à son poulain et à sa communauté. Mais parfois, le travail acharné ne comble pas toujours les attentes, heureusement lorsque l'on a des fans passionnés, tout reste possible. C'est justement grâce à cette communauté de moddeurs que cette nouvelle fonctionnalité très demandée a fini par voir le jour.

Une fonctionnalité attendue de tous les fans de Stardew Valley

Direction NexusMods, le paradis des amateurs de bidouille et des amoureux de contenu communautaire pour leurs jeux favoris. Stardew Valley lui aussi a droit à de très nombreux ajouts grâce à sa base de fans, notamment cette fonctionnalité qui permet tout bêtement d'ajouter une nouvelle validation lors de certains dialogues importants. Ça paraît anodin sur le papier, mais c'est pourtant l'une des plus grosses attentes des fans. Stardew Valley est un jeu relativement bavard où de nombreux choix nous sont proposés tout au long de l'aventure.

Si jamais vous validez, ou non, un choix de dialogue sans le faire intentionnellement ou que vous regrettez directement votre geste, ce mod gratuit vous permet de rectifier le tir avec une seconde chance de valider ou non votre décision. Une fonctionnalité simple qui optimise discrètement l'expérience utilisateur, mais qui pourra certainement sauver la vie des joueuses et joueurs les moins concentrés ou les indécis. Ce mod permet aussi d'éviter toutes les erreurs, comme par exemple la validation d'un choix de manière involontaire en cliquant hors de la case, ailleurs sur l'écran (un missclick). Actuellement, si vous cliquez au mauvais endroit, le jeu choisit lui-même une option de dialogue la plus proche de votre curseur, ce qui n'est pas toujours la bonne option justement. S'il vous intéresse, ce mod « Dialogue Confirmation » gratuit pour Stardew Valley est désormais disponible sur NexusMods.

Le jeu quant à lui recevra prochainement sa nouvelle mise à jour 1.7 dont le développement a été confirmé par ConcernedApe au mois d'août dernier. Comme d'habitude, cette dernière sera gratuite et ajoutera des nouveautés en plus d'apporter son lot de correctifs.