Les fans de Star Wars vont tomber à la renverse en découvrant une arme mythique digne d'Excalibur, un sabre laser qui a de quoi éblouir tout le monde.

Chaque génération de Jedi a ses légendes. La galaxie Star Wars ne manque pas de figures mythiques, mais aussi d'artefacts tout aussi iconiques. Eh oui ! Les sabres laser sont parfois mieux reconnus que leur propre porteur. Il faut dire qu'il y en a de somptueux, de puissants, d'inégalables. C'est le cas d'un modèle bien particulier issu de l'ère de la Haute République. Il a tout pour rivaliser avec la fameuse épée Excalibur du roi Arthur.

Un sabre royal digne d'Excalibur dans Star Wars

Pour les néophytes, Star Wars se résume le plus souvent à des combats de sabres laser, des courses poursuite en vaisseau, Dark Vador et la lignée des Skywalker. Mais quand on parle à un fan de la franchise de George Lucas, on comprend que derrière la Guerre des étoiles se cache un univers tentaculaire. Le lore est absolument gigantesque et se développe bien avant l'émergence d'Anakin, Luke et leurs descendants. Ainsi, si on remonte dans l'histoire de la saga, on tombe sur une épée de prodige.

Son nom ne parlera qu'aux initiés et, pourtant, Stellan Gios est un maître Jedi des plus accomplis qui prit part à la lutte contre les pirates Nihil en s'engageant au sein de l'Ordre et auprès de la République galactique durant l'ère de la Haute République. Il servit avec conviction, armé de son sabre laser bleu, un artéfact unique dans cet univers qui est riche de pièces d'exception. Mais celle-ci a quelque chose bien à elle.

Disney et Lucasfilm ont tenté de reproduire ce qui pourrait être le pendant en science-fiction de l'épée Excalibur du roi Arthur dans les légendes de la Table ronde. De fait, le sabre de Stellan Gios est une arme somptueusement réalisée, qui rend honneur à un Ordre des Jedi alors au sommet de son art et de sa gloire. Sa fabrication remonte à une époque relativement paisible, loin du chaos des différentes trilogies cinématographiques. C'est pourquoi il s'agit d'une pièce luxueuse, dont le pommeau est finement ciselé, raffiné, presque trop même pour le combat.

Notons en outre sa garde croisée, qui rappellerait un peu celle de Kylo Ren. Dès lors, le sabre de Stellan Gios, fusion parfaite entre la tradition médiévale et la high-tech spatiale, se poserait comme l'arme ultime d'un maître. Intrinsèquement associée à la Force, elle se dresse contre le côté Obscur et devient source d'inspiration. C'est une véritable vision de l'esprit Jedi qui se concrétise à travers elle. Du moins, c'est tout ce qui se dégage des concept arts officiels de cette Excalibur futuriste.

© Lukasz Liszko, Ryan Valle.