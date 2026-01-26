Rares sont les films aussi universellement appréciés que le Star Wars original de George Lucas. Il a su lancer un véritable empire, qui près de 50 ans plus tard continue de faire rêver des millions de fans. Pourtant, peu vendaient cher de sa peau avant sa sortie au succès intergalactique en 1977. Tel était même le cas de la 20th Century Fox, qui a estimé plus prudent de proposer en supplément un film plus classique, qui allait de son côté remplir les salles de cinéma. C'était du moins le plan de la société de production pour un long-métrage qu'aujourd'hui absolument tout le monde a oublié.

Un film condamné à la nuit qui devait éclipser Star Wars

Pourquoi un tel manque de confiance envers Star Wars ? La raison principale est que c'était une nouveauté. Même si son budget n'était pas colossal, le film de George Lucas était une véritable révolution cinématographique car prenait la forme d'un feuilleton spatial avec des sabres laser, des personnages dont les capes tombent au sol à leur mort, et une créature canine géante parlante qui ne poussait que des rugissements.

La plupart des cinémas n'avaient donc pas grande confiance dans ce projet un peu fou, mais la Fox ne pouvait pas se permettre de perdre tout son argent sur le film de Lucas et a donc proposé aux cinéma de proposer un film de substitution, qui allait sortir en juin, et Star Wars en mai. Quel était ce film qui devait rassurer les cinémas et sauver la Fox ? The Other Side of Midnight. Si ce nom ne vous dit rien, c'est tout à fait normal.

The Other Side of Midnight est un drame romantique d'adaptation du roman éponyme du célèbre écrivain Sidney Shledon, qui raconte l'histoire de Noelle Page, une Française amoureuse d'un pilote américain, Larry Douglas. Elle s'attend à ce qu'il la demande en mariage, mais il retourne aux États-Unis et épouse une Américaine nommée Catherine (Susan Sarandon). Noelle a tourné la page, mais Larry la hante. Devenue une actrice célèbre, elle projette de se venger de lui, mais ils retombent amoureux et finissent par s'allier pour tuer Catherine et enfin être ensemble. On est clairement loin de la fresque épique de Star Wars.

Pire encore, les critiques ont trouvé The Other Side of Midnight cliché, contrastant justement grandement avec l'inventivité de Star Wars. De plus, sa durée de deux heures et quarante-cinq minutes rend assez surprenant que tant de personnes aient imaginé qu'un drame de près de trois heures, au ton plutôt sombre, puisse connaître un succès retentissant durant la saison estivale.

© Lucasfilm

Difficile à prédire est l'avenir

Heureusement pour la Fox, Star Wars est resté à l'affiche pendant un an et, à la fin de sa première exploitation, avait engrangé 314,4 millions de dollars aux États-Unis. Un chiffre considérable, même en dollars de 2025. Si l'on convertit ces sommes de 1977 en dollars de 2025, on obtient le montant absolument colossal de 1,685 milliard de dollars. Le film a ensuite été ressorti peu après la fin de son exploitation initiale, rapportant 22,5 millions de dollars supplémentaires, puis une nouvelle fois en 1981 (après la sortie de Star Wars : L'Empire contre-attaque), générant 17,3 millions de dollars de recettes supplémentaires.

Ce succès interplanétaire du premier Star Wars prouve qu'on ne peut pas prédire l'avenir et que, bien souvent, le public aspire simplement à la nouveauté. L'optimisme n'était peut-être pas de mise au départ, mais Star Wars était on ne peut plus novateur. Son succès fut et demeure une leçon pour l'industrie du divertissement. Près de 50 ans plus tard cependant, une licence désormais sous la férule de Disney montre que même un nom aussi légendaire a besoin de se réinventer pour continuer à attirer les foules. La très controversée postlogie et de nombreuses récentes séries dans l'univers de la galaxie lointaine, très lointaine, ont durement appris cette leçon.