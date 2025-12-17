Un achat informatique anodin a relancé le débat sur la sécurité des données après qu'un utilisateur de Reddit a découvert près de 800 Go de logiciels sur un SSD de 1 To vendu comme neuf. Cet incident met en lumière les failles potentielles des procédures de retour des détaillants et souligne les risques encourus par les consommateurs lorsqu'ils utilisent des appareils qui ne sont peut-être pas aussi « neufs » qu'ils le paraissent.

Des données d'une grande valeur découvertes dans un SSD « neuf »

L'utilisateur, connu sous le pseudonyme All-Seeing_Hands sur Reddit, a fait part d'une expérience peu commune. Celui-ci a fait l'acquisition en magasin d'un SSD tout neuf, d'une capacité de stockage de 1 To en magasin. Comme tout acheteur averti, il a d'abord voulu le format avant de s'en servir. Ce faisant, il a toutefois découvert qu'il ne s'agissait pas d'un disque vierge. Le produit qu'il avait acheté « neuf en magasin » contenait en effet des logiciels de production musicale professionnels, notamment Kontakt et Reaktor, très utilisés par les compositeurs et les concepteurs sonores. L'ensemble de ces logiciels vaut plusieurs milliers d'euros.

L'histoire peu commune d'All-Seeing_Hands a rapidement suscité un vif intérêt sur Reddit, d'autres utilisateurs confirmant l'authenticité et la valeur des fichiers. Cette découverte inattendue a alimenté les spéculations : le SSD était-il un article retourné et revendu sans effacement correct des données, ou les logiciels avaient-ils été intentionnellement placés là dans le cadre d'une arnaque ?

Plusieurs commentateurs ont souligné que les détaillants d'électronique remettent souvent les articles en rayon après un contrôle superficiel. Les appareils électroniques retournés sont hélas fréquemment revendus avec une inspection minimale, ce qui crée un risque réel que des données personnelles ou sensibles subsistent. Si le SSD appartenait auparavant à un autre client et que le magasin a omis de l'effacer, son propriétaire actuel pourrait détenir un logiciel qu'il n'a jamais eu l'intention d'acheter.

Crédits : All-Seeing_Hands sur Reddit

Une découverte saugrenue qui soulève de nombreuses questions

L'autre scénario que l'affaire du SSD d'All-Seeing_Hands soulève est plus inquiétant. Les experts en cybersécurité avertissent que les logiciels préinstallés d'origine inconnue peuvent servir de vecteur à des logiciels malveillants ou espions. Des fichiers d'apparence légitime peuvent contenir des failles de sécurité cachées, rendant les utilisateurs non avertis vulnérables dès l'installation ou l'ouverture du logiciel.

Installer des logiciels provenant de sources non vérifiées ne se limite pas à éviter les programmes piratés ; cela peut engendrer des risques de sécurité importants. Cela peut ouvrir la porte à un logiciel malveillant capable de compromettre l'intégralité d'un système. Ceux-ci sont de plus en plus difficiles à détecter. Une fois installés, ils peuvent capturer des mots de passe, enregistrer les frappes au clavier, voire créer des points d'accès cachés pour les pirates informatiques. Même si le logiciel présent sur le SSD en question s'avère bénin, cette situation illustre la facilité avec laquelle les consommateurs peuvent se retrouver face à de gros dangers pour la sécurité de leur système.

Cet incident souligne la nécessité d'un meilleur contrôle qualité dans le secteur de la vente au détail de produits électroniques. Les détaillants doivent s'assurer d'inspecter tous les appareils retournés avant leur remise en vente, afin de protéger les clients et d'éviter toute responsabilité juridique. Pour l'utilisateur de Reddit qui a découvert 800 Go de logiciels sur son SSD « neuf », une simple précaution s'est en tout cas transformée en une véritable révélation. Pour tous les autres, c'est un rappel qu'en matière d'achats technologiques, la prudence est de mise : il s'agit plus qu'un simple conseil, c'est parfois le seul moyen de protéger ses données et sa vie privée.