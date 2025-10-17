Le leader des plateformes d'écoute a fait une petite révolution dans sa formule gratuite à la rentrée. Un vrai renouveau pour beaucoup d'utilisateurs Spotify.

Si vous utilisez Spotify gratuitement, votre utilisation en a changé dernièrement. Vous aviez remarqué ? En effet, l'application qui vous permet d'écouter toute votre musique préférée de n'importe où a récemment accueilli une nouvelle fonctionnalité hyper pratique. Ça change la vie de toutes celles et ceux qui n'ont pas souscrit à un abonnement et ça pourrait vous convaincre de continuer comme ça.

Spotify facilite l'écoute gratuite pour tout le monde

Face à la hausse des prix constante de Spotify, comme de la plupart des services de streaming, certains renoncent à souscrire à un abonnement. D'autant plus que bien des applications permettent un accès gratuit, au moins partiel, à leur catalogue et leurs fonctionnalités. Cependant, le leader de l'écoute en ligne avait jusqu'alors imposé des restrictions qui pouvaient en freiner plus d'un. Mais, depuis la rentrée 2025, les utilisateurs ont constaté un véritable renouveau.

De fait, Spotify tend à améliorer son expérience depuis quelque temps. Par exemple, le service propose désormais une qualité audio hi-fi pour ses abonnés Premium. Mais il n'a pas oublié ses utilisateurs gratuits ! Bien que ces derniers doivent se “contenter” d'un son compressé comme auparavant, ils acquièrent enfin la liberté de navigation qu'ils espéraient depuis maintenant presque 20 ans.

Les plus de 430 millions d'auditeurs qui utilisent Spotify gratuitement vont enfin pouvoir écouter la musique de leur choix. En effet, si vous n'avez pas d'abonnement, vous avez forcément constaté qu'avant septembre dernier, vous ne pouviez pas sélectionner vos morceaux à votre guise. Vous étiez soumis à une lecture aléatoire, même dans vos playlist. Vous n'aviez pour seule permission un nombre de sauts limité pour skipper ce que vous ne vouliez pas entendre.

La grande nouveauté accessible à tous les utilisateurs gratuits de Spotify, sur leur ordinateur, téléviseur ou smartphone, c'est l'accès à la fonctionnalité « Pick & Play ». Autrefois réservée aux abonnés Premium, elle à présent disponible dans la version lite de l'application. En somme, elle vous donne la liberté de chercher et de choisir le morceau de votre choix. Fini la frustration !

© Spotify.

Cet ajout s'accompagne en outre d'autres nouveautés. Spotify propose maintenant davantage de playlists personnalisées à ses utilisateurs gratuits. De plus, ceux-ci peuvent désormais consulter les paroles des chansons et les voir défiler en temps réel avec la musique. Bien décidé à conserver sa communauté face à l'émergence des concurrents, le service de streaming suédois a donc enfin fait les concessions que les auditeurs attendaient depuis des années. À présent, écoutez vos OST de jeux préférées sans limite !