Vous en avez plus qu’assez de recevoir des appels de numéros inconnus ? Sachez que si les numéros en question commencent par ces chiffres, il ne faut surtout pas répondre.

Le démarchage téléphonique reste un vrai fléau pour les Français. Et il prend une tournure plus inquiétante encore depuis l’arrivée des intelligences artificielles capables de tenir une conversation complète. Ces systèmes, de plus en plus sophistiqués, imitent à la perfection la voix et les réactions humaines, rendant parfois impossible de savoir si l’on parle à une personne réelle ou à un robot. Résultat : les appels indésirables se multiplient, malgré les nombreuses tentatives de régulation. Parfois, même tard le soir, on se retrouve avec ce genre d’appel spam sur son smartphone, en plein repas, devant un film ou au milieu d’une partie. De quoi gâcher le plaisir.

Des numéros à éviter absolument, c'est du spam

Pour tenter d’y voir plus clair, le gouvernement a instauré depuis 2023 une liste de préfixes réservés aux centres d’appels. Ces combinaisons permettent d’identifier immédiatement les numéros de démarchage/de spam : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949 pour la métropole, tandis que d’autres indicatifs spécifiques sont utilisés outre-mer. En clair, si un numéro inconnu commence par l’une de ces séquences, il s’agit très probablement d’un appel commercial. L’objectif est simple : permettre aux consommateurs de bloquer ces numéros avant même de décrocher.

Les entreprises ont également l’interdiction d’utiliser les numéros commençant par 06 ou 07, réservés aux particuliers. Pourtant, dans les faits, de nombreux utilisateurs signalent encore des appels frauduleux provenant de ces préfixes, preuve que la réglementation reste difficile à faire appliquer. En réalité, certains escrocs utilisent la technique du “spoofing”, qui consiste à usurper un numéro existant, souvent français, pour donner l’impression d’un appel légitime. Résultat : un faux conseiller bancaire ou un service client imaginaire peut sembler parfaitement crédible au premier abord.

Un ras-le-bol généralisé chez les Français

D’après une étude de l’ARCEP publiée en 2024, 65 % des Français déclarent ne plus répondre aux appels de numéros inconnus, signe d’une méfiance installée durablement. Et pour cause : selon l’UFC-Que Choisir, les particuliers seraient contactés jusqu’à quatre fois par semaine sans leur consentement. Un vrai spam.

Ce constat a poussé les députés à adopter une proposition de loi visant à encadrer plus strictement ces pratiques. Le texte, qui doit encore être validé par le Sénat, introduit le principe de consentement préalable (opt-in). Autrement dit, les entreprises ne pourraient contacter un particulier que si celui-ci a donné son accord explicite. Un modèle déjà en place dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne et le Portugal.

En attendant cette éventuelle réforme, le dispositif Bloctel reste la principale barrière contre le démarchage abusif. Plus de six millions de Français y sont inscrits. Mais hélas, son efficacité reste limitée : beaucoup affirment continuer à recevoir des appels malgré tout.

