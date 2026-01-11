Cette année, l'épisode spécial Halloween de South Park a une fois de plus exploré les sujets controversés qui ont fait l'énorme succès de la série. D'un côté, Matt Stone et Trey Parker se sont moqués de l'administration américaine actuelle, et de l'autre, nous avons retrouvé la famille Marsh dans une situation financière délicate. Dans un retournement de situation hilarant, Stan et ses amis trouvent une solution à leurs problèmes financiers et, ce faisant, ouvrent la voie au retour d'un personnage adoré mais absent de la série depuis des décennies. ATTENTION : nous risquons de SPOILER des éléments de l'histoire de l'épisode en question. N'allez pas plus loin si vous ne l'avez pas encore vu.

Un retour spécial après 20 ans d'absence pour un très vieux personnage de South Park

Maintenant que la famille Marsh a quitté Tegridy Farms, Stan apprend de son père qu'ils vont vivre chez son grand-père dans une maison de retraite. Pour tenter d'améliorer leur situation et se faire un peu d'argent rapidement, les garçons lancent une cryptomonnaie au nom hilarant : « South Park, c'est nul maintenant ». Cette référence aux cryptomonnaies a offert aux spectateurs un commentaire méta hilarant. Tout au long de cet épisode spécial Halloween, les garçons discutent de leurs vies et de la tendance de la série à privilégier la politique aux aventures des personnages principaux. Stan fait même remarquer que Kenny n'a rien dit depuis des mois, ce qui pousse le préadolescent, d'une voix étouffée, à répondre par quelques mots.

Pendant que les garçons luttent contre leur situation actuelle. Afin de donner un coup de pouce à leur nouvelle cryptomonnaie, Stan, Kyle et Kenny font appel à Kyle Schwartz. Le cousin de Kyle était absent de South Park depuis des décennies, son retour est donc une décision plutôt surprenante. Celui-ci va ainsi connaître une aventure rocambolesque à la Maison Blanche.

Un épisode brillamment méta comme la série sait le faire en attendant la suite

Dans l'espoir de booster leurs cryptomonnaies, Schwartz rencontre en effet l'administration américaine actuelle et participe à une séance de spiritisme inquiétante pour fêter Halloween dans cet épisode spécial dédié à l'événement par la série South Park, et découvrir qui hante le Bureau ovale. Malheureusement pour le cousin de Kyle, il est tenu pour responsable de ce qui se passe et condamné à dix ans de prison, ce qui signifie que Schwartz ne risque pas de revenir de sitôt. Dans les dernières minutes, hilarantes, Stan semble accepter son sort : vivre dans une maison de retraite et faire de l'exercice avec les résidents, un clin d'œil évident à Shining.

Malheureusement pour une large partie des fans de South Park, la situation de la série est en ce moment plutôt complèxe, en raison d'un litige entre ses créateurs et Paramount, qui détient les droits de diffusion de la licence. En attendant que la chose s'améliore, la série risque d'être difficile d'accès à d'autres publics que celui américain. Heureusement, la série South Park Studios a été renouvelée pour plusieurs saisons à venir, qui seront diffusées chaque année.