Après un premier film couronné de succès, le fils de David Bowie nous offrait il y a quinze ans ce qui reste aujourd’hui encore l’un des meilleurs films de science-fiction moderne.

En 2009, Duncan Jones, fils de David Bowie, faisait ses débuts au cinéma avec Moon. Pas en tant qu’acteur, mais en tant que réalisateur. Tourné avec un budget ultra limité, ce dernier avait alors su montrer une chose : le talent dont est capable de faire preuve le jeune réalisateur avec peu de moyens. Pour Hollywood, ce fut donc l’occasion rêvée de lui relaisser sa chance deux ans plus tard avec Source Code, un nouveau film de science-fiction sur le voyage dans le temps. L’un des meilleurs en son genre, assurément, qui aurait réellement mérité d’avoir une suite.

Il y a 15 ans sortait Source Code, un excellent film de SF

Sorti en avril 2011, Source Code est en effet la confirmation que Jones est au cinéma ce que son père était à la musique : un artiste de talent, doté d’une vraie vision. Car en dépit du fait que le film repose sur un genre de science-fiction déjà vu et revu à Hollywood, ce dernier a su s’approprier le sujet avec brio pour en faire une œuvre à la fois originale et marquante. Une œuvre qui, d’ailleurs, pouvait compter sur un casting de choix avec Jake Gylleenhaal (Night Call), Michelle Monoghan (The White Lotus), Vera Farmiga (Conjuring) ou encore Jeffrey Wright (The Last of Us).

Au cœur de ce film, l’histoire d’un programme expérimental baptisé « Code Source », qui permet aux individus de revivre les derniers instants d’une personne grâce aux huit minutes de mémoire rémanente qui subsistent après la mort. Et c’est là qu’entre en jeu le héros de Source Code : dans la peau de la victime d’un attentat terroriste survenu à bord d’un train de Chicago, le héros incarné par Gyllenhaal doit tout faire pour débusquer les responsables, quitte à revivre la tragédie encore et encore. Ce faisant, il pourra ainsi éviter qu’un deuxième attentat ne se produise.

La force de Source Code, toutefois, repose moins sur la façon dont chaque nouvelle tentative fait progresser l’enquête, que sur la façon dont le héros créé de nouveaux liens avec des personnes au destin inéluctablement scellé. Bien plus humain qu’il n’y paraît, le récit du film de Jones explore la psyché des personnages avec une approche inattendue, qui nous réserve des surprises jusqu’à la dernière minute. De quoi expliquer son succès au box-office, le film ayant engrangé un total de 147.3 millions de dollars pour un budget initial de 32 millions de dollars.

L’un des meilleurs de sa génération

D’ailleurs, au-delà même de son succès commercial, Source Code a également été un véritable succès critique. Mise en scène, jeu d’acteur, solidité et originalité du récit, les éloges n’ont pas manqué de la part de la presse comme du public, qui en parlent pour certains comme de l’un des meilleurs films de science-fiction de la décennie passée. Malheureusement, aux yeux d’Hollywood, tout cela ne suffisait pas. Jugé non rentable selon la « comptabilité hollywoodienne », Source Code n’a jamais eu droit à une suite. Et c’est bien dommage. Heureusement, il est aujourd'hui dispo sur Prime Video.