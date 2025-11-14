Bonne nouvelle. Sora 2, qui n’était accessible que via un code, devient désormais beaucoup plus simple d’accès. Mais attention, ce n’est toujours pas ouvert à tout le monde. Explications.

Sora 2 continue de faire sensation. Depuis quelques semaines, l’application d’OpenAI inonde les réseaux sociaux avec des vidéos créées entièrement par IA. Et pour accompagner cette vague, l’entreprise vient de franchir un cap important. Les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud peuvent désormais accéder à Sora 2 sans avoir besoin d’une invitation. Une nouveauté qui change tout, même si elle ne durera pas éternellement.

Une ouverture qui simplifie enfin l’accès de Sora 2

Jusqu’ici, il fallait un code d’invitation pour découvrir Sora. Beaucoup attendaient leur tour, tandis que d’autres scrutaient les réseaux et Discord dans l’espoir de récupérer un code partagé par un internaute généreux. Désormais, c’est beaucoup plus simple. Il suffit de télécharger l’application sur iOS et de se connecter avec son compte ChatGPT. Et c’est tout. Une ouverture instantanée qui permet à un très large public de tester l’outil sans aucune formalité.Une disponibilité encore limitée géographiquement

Cependant, cette liberté sur Sora n’est valable que dans quatre régions. Si vous vivez ailleurs, il faudra encore patienter. OpenAI promet une extension rapide, mais rien n’indique quand chaque pays y aura accès. Cette approche progressive semble logique. La demande est énorme, et l’entreprise préfère visiblement éviter une surcharge massive de ses serveurs.

Même hors des pays concernés, tout n’est pas figé. On peut s’inscrire dans l’application pour être alerté dès que sa région s’ouvre. On peut aussi passer par Discord, où certains utilisateurs partagent parfois des codes, même si la revente est strictement interdite. Une fois le compte activé, Sora offre plusieurs codes supplémentaires à distribuer. De quoi accélérer la diffusion de l’application parmi ses proches.

Une fois connecté, l’utilisation est très simple. L’application s’ouvre sur un flux de vidéos générées par IA, que l’on peut faire défiler comme sur un réseau social classique. Puis, avec quelques instructions, il est possible de créer son propre clip. Sur iPhone, tout fonctionne directement dans l’application. Sur Android, il faut encore passer par un navigateur, mais cela n’empêche pas de générer des vidéos.

La popularité de Sora n’a cessé de grimper. Cette ouverture sans code arrive donc au bon moment. Elle permet à OpenAI d’élargir son audience tout en gardant un contrôle strict sur le déploiement. C’est une stratégie fréquente dans le monde de la tech : tester, élargir progressivement, puis stabiliser.

