Six heures et demie suspendue à 400 kilomètres d'altitude, une antenne à remplacer, un record à écrire. Mardi, Sophie Adenot entre dans l'histoire spatiale française. Voici comment se prépare cette sortie hors norme.

« Accrochez-vous, j'ai une super nouvelle à partager : le 18 août prochain, ce sera à mon tour de sortir de la Station », a annoncé Sophie Adenot sur X. Le mardi 18 août 2026, l'astronaute française effectuera sa première sortie extravéhiculaire et deviendra, à cette occasion, la première Française à sortir dans l'espace.

Elle sera accompagnée de l'astronaute américain Anil Menon. Leur mission : remplacer une antenne de communication espace-sol défaillante, baptisée SGANT, fixée sur la poutre Z1 de la Station spatiale internationale. Cet équipement assure les transmissions à haut débit de voix et de données entre le centre de contrôle de la NASA, à Houston, et la Station.

Sophie Adenot sera la deuxième femme européenne à réaliser une telle sortie, après l'Italienne Samantha Cristoforetti. Une autre Française, Claudie Haigneré, n'avait jamais eu cette occasion malgré deux séjours à bord de l'ISS. La NASA a confirmé sa participation à Sophie Adenot il y a quelques jours seulement, alors qu'elle se trouve à bord de la Station depuis six mois.

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Six heures et demie de travail à 400 kilomètres d'altitude

L'opération débutera à 14 h 35, heure de Paris, moment où les scaphandres des deux astronautes passeront en mode autonomie. La sortie du sas suivra quelques minutes plus tard, à environ 400 kilomètres au-dessus de la Terre. La sortie doit durer six heures et trente minutes et pourra être suivie en direct sur la chaîne YouTube de l'Agence spatiale européenne ou sur le site de la NASA.

Les deux astronautes rejoindront la poutre par deux chemins distincts. Anil Menon s'arrimera par les pieds au bout d'un bras robotique, tandis que Sophie Adenot s'attachera à la structure externe de la Station pour l'assister. L'antenne à remplacer est une parabole motorisée de près de deux mètres de diamètre.

Le duo devra :

dévisser ses fixations, débrancher ses liaisons de données et ses câbles électriques, puis récupérer l'antenne neuve sur une plateforme de stockage externe avant de la fixer sur la poutre Z1.

L'ancienne antenne sera sécurisée sur cette même plateforme, pour éviter qu'elle ne devienne un débris flottant.

Anil Menon n'a lui-même effectué qu'une seule sortie extravéhiculaire auparavant, le 6 août 2026. Cette expérience unique suffit toutefois, selon la NASA, à ce qu'il guide sa coéquipière lors de cette opération.

Une seconde sortie est déjà programmée le 25 août. Sophie Adenot devrait y participer aux côtés de l'astronaute Jessica Meir, cette fois pour remplacer un dispositif d'aide à la navigation utilisé pour l'amarrage des vaisseaux spatiaux au port avant du module Harmony.