Un carton dont le retour se fait cruellement attendre. Solo Leveling, c'est LE nouvel anime qui écrase tout sur son passage. Depuis sa saison 1 en 2024, les chiffres explosent pour cette adaptation de l'œuvre de Chugong. Le succès s'est déjà confirmé avec la suite cette année et, désormais, l'impatience ne fait que grimper pour les prochains épisodes. Mais, malheureusement, les fans n'ont pas eu ce qu'ils voulaient alors que le moment était tout choisi.

Un rendez-vous manqué pour la saison 3 de Solo Leveling

Même si les romans et le webtoon rencontraient déjà un grand succès, personne ne pouvait s'attendre à ce que l'anime Solo Leveling provoque un tel raz-de-marée. Réalisé par A-1 Pictures (Black Butler, Fairy Tail), il a conquis le public en un clin d'œil avec des audiences croissantes d'épisode en épisode. Il a même détrôné One Piece cette année comme série la plus notée sur Crunchyroll.

Maintenant que Solo Leveling a habitué le public à un rythme de diffusion annuel avec ses deux premières saisons, les fans sont impatients de retrouver la suite. Tout le monde s'attend évidemment à ce que l'anime fasse son grand retour en 2026. Seulement, un détail chiffonne les fans... L'annonce tarde. Pourtant, tout portait à croire que l'officialisation de la fenêtre de sortie devait avoir lieu à la rentrée dernière.

Effectivement, un grand événement s'est tenu le 13 septembre dernier pour tous les otakus de la planète : l'Aniplex Online Fest 2025 Online. Puisque l'affiche a été réalisée par le character designer de Solo Leveling, Tomoko Sudo, beaucoup s'attendaient à une surprise concernant la saison 3. Malheureusement, ça a été la désillusion totale pour les fans. Aucune annonce, aucun teasing, rien pour la suite. Il faudra encore attendre avant de savoir quand sortiront les prochains épisodes, même si on a encore de l'espoir pour 2026.

© Shunsuke Nakashige et Chugong / A-1 Pictures.

Une tonne de projets pour l'avenir de la franchise

Pour l'heure, la saison 3 de Solo Leveling n'a donc encore rien confirmé. En même temps, les projets s'enchaînent autour de cet univers. Les aventures de Jinwoo vont prochainement prendre une nouvelle tournure avec un film en live-action et même une série Netflix fraîchement annoncée.

Les joueurs aussi vont avoir de quoi faire. Un concurrent d'Hades intitulé Karma est en préparation. Mais, avant cela, vous pourrez découvrir le portage console du jeu Arise Overdrive le 17 novembre prochain. Voilà de quoi patienter avant la suite de l'anime. De même, vous pouvez encore retrouver l'intégral des saisons 1 et 2 de Solo Leveling sur Crunchyroll.