Alors qu'on le pensait indétrônable, Solo Leveling voit sa place de leader menacée par un nouveau venu qui n'a pas attendu pour se hisser au sommet des séries Crunchyroll.

C'est un des nouveaux ténors de l'animation et pourtant. Solo Leveling, l'œuvre phénomène de Chugong qui cartonne sur tous les supports, est devenue l'une des références les plus populaires chez les otakus. Après les romans et le webtoon, l'anime a terminé de prouver sa popularité. Cependant, dans l'attente d'une saison 3 encore non-officialisée, les fans commenceraient à se détourner de l'aventure de Jinwoo, se tournant notamment vers une toute nouvelle série qui se dresse déjà parmi les plus plébiscitées sur Crunchyroll.

Un isekai encore plus populaire que Solo Leveling

Bien que le succès des planches de Solo Leveling avait de quoi impressionner, peu auraient pu prédire que l'anime arriverait à surpasser certains de ses plus illustres aînés, à l'instar de One Piece. Mais l'œuvre de Chugong ne serait-elle qu'une étoile filante, disparue aussi vite qu'elle est venue ? Car depuis la fin de la diffusion de la saison 2 début 2025, le soufflé retombe peu à peu autour de l'histoire de Jinwoo, surtout avec l'arrivée de très grosses nouveautés.

De fait, la plateforme Crunchyroll a vu plusieurs séries émergentes faire irruption dans son catalogue ces derniers mois. Parmi elles, on peut citer Gachiakuta, Hero Skills ou encore The Water Magician. Cette dernière fait justement l'objet de bien des discussions, s'étant imposée en tête des titres les plus populaires à sa sortie. Encore aujourd'hui, l'isekai trône dans le top 10 des anime les plus regardés, devant d'autres cartons du moment tels que Dan Da Dan, One-Punch Man et, bien sûr, Solo Leveling.

Capture d'écran du 8 décembre 2025. © Gameblog.

De quoi parle The Water Magician ?

Tout comme Solo Leveling, l'histoire de The Water Magician débute sous forme littéraire par la plume de Tadashi Kubō. Les différents tomes du light novel, dont la publication se poursuit encore aujourd'hui, sont illustrés par Hana Amano. Le récit relate comment Ryo se réincarne dans un monde de fantasy nommé Phi où il devient un magicien capable de manipuler l'eau. Toutefois, ce lieu de rêve révèle vite ses nombreux dangers et, surtout, une quête dont il se retrouve en première ligne sans l'avoir jamais voulu.

Sortie en juillet 2025, la saison 1 de The Water Magician a connu un succès inattendu. Bien que le titre puisse s'enorgueillir d'une communauté de fans fidèles qui lisaient chaque nouveau tome, il paraissait peu probable qu'il surpasse des titres aussi forts que Solo Leveling, DanDaDan ou encore Dr Stone. Pour autant, cet isekai compte déjà plus de 70 000 notations sur Crunchyroll, lui donnant une moyenne de 4,6 / 10. Il faudra donc compter sur la production de Typhoon Graphics à l'avenir.