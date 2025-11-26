Une découverte fascinante au fond des océans affole les chercheurs. Non seulement ils ne s'attendaient pas à cette surprise, mais elle est adorable.

Les abysses sont pleins de mystère et cette découverte le prouve encore. À plus de 3 000 mètres de profondeur se cachait une espèce totalement inattendue. Plus forts encore que les plongeurs de Subnautica, les chercheurs du MBARI sont tombés par hasard sur une silhouette rose et globuleuse qui a créé la surprise en passant devant leur écran de contrôle. Après des mois d'observation et d'analyses, ils ont commencé à percer les secrets derrière ce poisson-limace (« snailfish ») plutôt mignon.

Un poisson rose qui défie les règles de la profondeur

La star du net en ce moment a de quoi surprendre. Ce n'est pas un chat, ni chien, pas même un capybara. Il s'agit d'un poisson du nom Careproctus colliculi. Un nom presque trop sérieux, qui lui vaut d'être surnommé « bumpy snailfish » (ou « poisson-limace à bosses » en français). Filmé par le ROV Doc Ricketts de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey (MBARI), ce minuscule spécimen de 9,2 centimètres appartient à une espèce jamais décrite auparavant. Imaginez alors la surprise des chercheurs face à cette apparition unique.

Avec sa tête ronde, ses yeux disproportionnés et ses nageoires aux rayons étonnamment longs, on pourrait tout à fait croire que le bumpy snailfish est tout droit tiré d'une licence comme Pokémon. D'autant plus que c'est un spécimen particulièrement impressionnant par ses capacités d'adaptation. Négociant avec les eaux des abysses à 3 268 mètres de profondeur, il supporte la pression aquatique, le froid glaciale et se montre même capable de voir dans le noir complet. Les scientifiques ont même découvert qu'il se repère, entre autres, en goûtant ce qui l'entoure à l'aide de ses nageoires. Autant de prouesses biologiques qui en fond un vrai champion des océans.

Trois nouvelles espèces de snailfish dans les abysses

Une autre surprise attendaient les chercheurs qui ont étudié ce représentant de la famille des Liparidae, qui n'était finalement pas seul. De fait, les équipes de SUNY Geneseo ont identifié deux autres espèces inconnues : le dark snailfish, dont la peau est noire, et le sleek snailfish, long et effilé, sans disque ventral et doté d'une mâchoire anguleuse. En tout, cela fait donc trois espèces découvertes en une seule étude.

Cet événement qui a fait sensation sur internet mais aussi dans le monde scientifique prouve une fois de plus que le monde marin est encore rempli d'inconnu. Plus encore, les abysses représentent un espace aussi vaste que des continents où chaque nouvelle plongée peut conduire à une découverte inattendue, comme ces trois poissons-limaces. Alors, après le snailfish, quels seront les prochains spécimens à émerger des eaux ?