Alors qu’on ne s’imagine plus se passer de nos smartphones, l’un des géants de la tech annonce leur retraite dans un avenir proche et dévoile ce qui devrait être amené à les remplacer.

l y a une vingtaine d'années, personne n'aurait pensé que les révolutions technologiques d'antan pourraient être remplacées, et pourtant… L’ordinateur de bureau, qui était indispensable dans chaque foyer, a laissé sa place aux ordinateurs portables. Ces derniers se laissent progressivement remplacer par un appareil tout-en-un devenu incontournable : le smartphone. Il est difficile d'imaginer notre vie sans ces couteaux suisses du numérique dont on ne parvient plus à se passer. On pensait que l'évolution technologique avait atteint son apogée, mais vous pourriez bientôt développer une nouvelle addiction.

Les smartphones prochainement démodés

C'est en tout cas ce qu'affirme Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram. Dans l’univers de la tech, les pontes du secteur y vont souvent de leurs prédictions, eux qui cherchent constamment à anticiper la prochaine révolution technologique pour être les premiers. Selon celui qui a fortement contribué à l’essor des réseaux sociaux, l’avenir des smartphones est compromis. Selon lui, vos téléphones portables seront bientôt remplacés dans un futur proche par des lunettes de réalité augmentée capables de vous faire profiter du monde réel tout en réduisant vos interactions numériques à quelques gestes.

Zuckerberg imagine cependant un objet plus petit et plus facilement transportable que les produits actuels, comme le casque Vision Pro d’Apple. Pour mémoire, ce dernier permet de profiter de ce qui nous entoure tout en ayant à disposition des options que l'on retrouverait sur un ordinateur ou un smartphone. Selon lui, les interactions entre le monde réel et le monde numérique seraient plus immersives et naturelles avec les lunettes de réalité augmentée de ses rêves qu’avec un smartphone.

Meta Orion, l'avenir du tout-connecté ?

Un tel avenir ne séduit évidemment pas tout le monde et soulève déjà de nombreuses questions. L’usage quotidien, aux habitudes et aux dangers qui en découleront inquiètent déjà. Du côté des géants de la tech, certains sont encore trop dépendants pour se lancer dans la course aux lunettes de réalité augmentée. C'est le cas notamment d'Apple, qui n'est pas près d'enterrer nos téléphones portables. Mark Zuckerberg, lui, s’est lancé tête baissée dans la conception de son remplaçant idéal au smartphone et plancherait déjà sur plusieurs prototypes depuis quelques années. Son entreprise, Meta, a déjà lancé deux modèles. Les Ray-Ban Stories, qui n'ont pas convaincu, et les Meta Ray-Ban, qui ont rencontré un succès planétaire. Toutes deux ne servent en revanche qu'à prendre des photos ou des vidéos et à écouter de la musique.

C’est avec Meta Orion, un prototype de lunettes de réalité augmentée présenté en octobre 2024, que le géant américain entend introduire le successeur du smartphone. Les premiers médias qui l’ont testé sont unanimes. La technologie est bluffante, avec des applications prenant la forme de fenêtres flottantes que l’on peut déplacer dans le monde réel. Certains y voient une révolution, à l'image de l'iPhone à l'époque, mais Meta n'envisage pas de commercialiser Orion avant au moins 2030. Reste à savoir combien coûteront ces remplaçants des smartphones, dont le coût de production s’élèverait actuellement à 10 000 dollars.