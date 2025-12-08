On a tous déjà eu ce doute. On parle d’un sujet, et quelques minutes plus tard, une pub liée apparaît sur notre smartphone. La coïncidence semble trop parfaite

On a tous déjà vécu ce moment étrange. Vous parlez d’un sujet avec un ami, et quelques minutes plus tard, une publicité parfaitement ciblée s’affiche sur votre téléphone. La coïncidence paraît trop grosse. On se dit alors que l’iPhone/smartphone écoute en secret. En réalité, ce n’est pas le cas. Et pourtant, la vérité n’a rien de rassurant.

Votre smartphone n’utilise pas son micro pour vous espionner

D’abord, il faut le redire clairement : aucune preuve sérieuse n’indique que le smartphone enregistre nos conversations pour cibler des pubs. Des chercheurs ont épluché des milliers d’applications. Des régulateurs veillent. Et les risques juridiques seraient énormes pour Apple, Google et les autres. Même si certains assistants vocaux ont déjà enregistré des extraits par erreur, ce n’est pas une écoute en continu. Ce sont des ratés, pas un système clandestin.Pourtant, l’impression persiste. Et ce n’est pas un hasard.

Si vous avez l’impression que la publicité “devine” vos conversations, c’est parce que votre smartphone et les apps que vous utilisez savent déjà beaucoup de choses sur vous. Vos recherches, vos déplacements, vos achats, vos centres d’intérêt… tout cela dessine un profil étonnamment précis. Et ce profil est ensuite relié à celui de millions d’autres personnes. Grâce à ces données, les plateformes publicitaires anticipent vos besoins, vos envies, parfois même vos états d'esprit. C’est de la statistique pure, mais d’une redoutable efficacité. Et avec cette précision, l’illusion d’un micro espion devient presque logique.

Les assistants vocaux ont entretenu le doute

Les scandales autour d’Alexa, Google Assistant et Siri ont aussi alimenté la méfiance sur smartphone. On a appris que certains extraits vocaux, enregistrés après un “Hey Siri” ou un déclenchement accidentel, étaient écoutés par des employés pour améliorer les services. C’était maladroit. Et cela a suffi à convaincre une partie du public qu’une écoute permanente existait. En réalité, ces assistants n’envoient rien tant que le mot d’activation n’est pas détecté. Et même en cas de faux réveil, il s’agit de quelques secondes, pas d’un flot continu de conversations.

Si un aspect doit vraiment inquiéter, ce n’est pas un micro caché. C’est plutôt la trace numérique que vous laissez en permanence avec votre smartphone. Des dizaines d’entreprises spécialisées, les fameux data brokers, collectent, croisent et revendent des informations issues de vos achats, de vos applications, de votre localisation et même parfois de vos démarches administratives. Cette industrie fonctionne en arrière-plan, presque invisible. Et c’est elle qui rend les publicités si précises, sans jamais avoir besoin d’écouter quoi que ce soit.