De nouveaux jeux débarquent régulièrement par camions, à tel point qu'il est parfois difficile de faire le tri entre le grain et l'ivraie. Surtout en cette année 2025 extrêmement riche en excellents jeux. Avis toutefois aux nostalgiques qui ont adoré Zelda et Skyrim : ce RPG à essayer gratuitement dès maintenant pourrait bien valoir le détour, malgré une concurrence particulièrement farouche de nos jours.

Un RPG à la frontière entre Zelda et Skyrim à tester gratuitement absolument

Des jeux faisant référence à des licences prestigieuses pour essayer d'attirer leurs fans sont légion, avec un résultat plus ou moins convaincant. Or, le jeu qui nous intéresse ici, qui rend hommage à des franchises cultes comme Skyrim ou Zelda et qui se laisse essayer gratuitement, semble de son côté l'avoir fait de manière convaincante. À son détriment, son nom aurait pu le faire passer sous le radar de nombreux joueurs : Pale Coins, développé et édité par Lukas Irzl, un seul et unique mais talentueux développeur.

Selon sa description de son jeu, influencé par des licences telles que Skyrim et Zelda, les joueurs pourront « explorer le monde ouvert de Grenmark dans Pale Coins, un action-RPG fantastique old-school avec des éléments de Souls-like. Pale Coins propose un gameplay exigeant, des combats de boss uniques, une multitude de butins rares à découvrir, des donjons à conquérir, des quêtes à accomplir et des histoires à percer ».

Le monde de Pale Coins regorge ainsi de PNJ et de donjons à explorer, et son créateur promet de tout, des forêts verdoyantes aux chaînes de montagnes épiques en passant par les réseaux de grottes. Ainsi, on a sur le papier bien droit à un joli mélange entre Skyrim et Zelda, avec un soupçon de Souls-Like. Comme dans ces franchises cultes, vous pourrez dans Pale Coins tirer parti de plusieurs approches de combat différentes, que ce soit au corps à corps avec une épée, ou à distance avec des attaques à l'arc ou de la magie.

Une belle aventure old-school pour les nostalgiques et les néophytes

L'autre élément remarquable de Pale Coins, c'est sa direction artistique : le jeu est entièrement réalisé et illustré à la main, et nombre de ses designs sont de très solide facture. Le pixel art de Pale Coins, à la fois unique et rappelant des références à des licences telles que Skyrim, Zelda est les Souls-Like, est un bel exemple d'une bonne utilisation de ce style visuel.

Comme les prestigieuses licences dont il s'inspire, Pale Coins propose de nombreuses intrigues et quêtes à embranchements. Mieux encore, son développeur promet de ne pas prendre le joueur par la main, ce qui devrait rendre l'expérience encore plus enrichissante pour les fans de RPG expérimentés, et ce qui renforce l'affiliation de Pale Coins à des licences telles que Skyrim, Zelda ou les Souls-Like. Tout cela devrait donc lui conférer une excellente durée de vie si vous envisagez d'en faire l'acquisition.

Et cela tombe bien, car vous pouvez l'essayer gratuitement via une démo d'ores et déjà disponible en téléchargement sur Steam ! Vous pouvez donc l'essayer avant de l'acheter à un prix d'ailleurs pas si prohibitif : moins de 10 euros.

Source : Steam