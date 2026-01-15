Si vous avez aimé passer des heures sur Skyrim et The Witcher, cet énorme et prometteur RPG à surveiller de très près est à tester gratuitement dès maintenant.

En matière de RPG médiéval/fantastique cultes, difficile de faire plus populaire que The Elder Scrolls V : Skyrim de Bethesda et The Witcher 3 : Wild Hunt de CD Projekt RED. Sortis respectivement en en 2011 et 2015 ces deux jeux ont sans conteste marqué leur genre à tout jamais et restent d'énormes pointures dans le domaine. En attendant leurs suites respectives, voici une alternative très prometteuse qui pourrait vous occuper des heures durant, et à tester gratuitement avant sa sortie imminente.

Un RPG s'inspirant de Skyrim et The Witcher 3 en attendant leurs suites

En attendant de savoir si Skyrim pourra se faire détrôner par The Elder Scrolls 6, annoncé lors de feu l'E3 2018 et sans date de sortie ni bande-annonce de gameplay depuis, il ne faut pas s'attendre à voir ce RPG très attendu arriver de sitôt. Avant cela, les fans de RPG surveillent de très près The Witcher 4, qui a quant à lui eu droit à une bande-annonce en bonne et due forme, et même une impressionnante démo technique qui donnait envie de se perdre dans son énorme monde ouvert. Il se pourrait cependant qu'il n'arrive pas avant 2027/2028, au plus tôt.

Heureusement, les fans de RPG ont de quoi s'occuper d'ici à la sortie de ce qu'on espère être les dignes héritiers des illustres Skyrim et The Witcher 3. C'est notamment le cas de Of Ash and Steel, développé par Fire & Frost (deux noms qui évoquent à s'y méprendre Game of Thrones, ou A Song of Ice and Fire dans sa version littéraire) et édité par Tiny Build.

« Of Ash and Steel est un RPG immersif en monde ouvert à la troisième personne, créé par une équipe passionnée qui valorise l'essence des RPG classiques et les designs modernes », peut-on lire dans le synopsis du jeu sur Steam. « Explorez les terres d'une île autrefois prospère, perfectionnez vos compétences de combat et survivez dans le royaume impitoyable des Sept ». Sur le papier, on voit donc bien l'affiliation avec Skyrim au niveau de la proposition de gameplay et de The Witcher voire Game of Thrones pour ce qui est de l'univers que le jeu veut dépeindre.

Un jeu séduisant, mais pour un public averti

Of Ash and Steel se veut ainsi un RPG en monde ouvert d'inspiration rétro, offrant prétendument plus de 100 heures de contenu. De quoi donner envie aux fans de Skyrim et de la franchise The Elder Scrolls au sens large, en somme. La proposition semble en tout cas avoir suscité la curiosité auprès de la communauté, si l'on en croit divers commentaires sur la Toile.

« Ça a l'air génial ! J'ai hâte d'y jouer ! », a notamment commenté un utilisateur après avoir vu la bande-annonce d'Of Ash and Steel sur YouTube ci-dessous. « Acheter une maison ET FORGER UNE ÉPÉE ?! Sortez sur PS5, s'il vous plaît ! », a déclaré un autre. Ce titre s'inspirant de Skyrim et The Witcher se montre donc sur le papier plutôt prometteur.

Attention toutefois, Of Ash and Steel, sorti le 24 novembre 2025 pour l'heure uniquement sur PC via Steam s'adresse à un public plutôt averti, qui a justement l'habitude de RPG à l'ancienne, plus vieux même encore que Skyrim. Il va en effet falloir faire preuve d'une certaine concentration et d'une certaine maîtrise pour profiter pleinement de cette aventure très généreuse en contenu.

Source : Steam