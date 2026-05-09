Skyrim fait partie des rares jeux capables de traverser les générations sans perdre leur aura. Depuis sa sortie en 2011, le RPG de Bethesda a eu droit à un portage sur presque toutes les plateformes du marché. Avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2, beaucoup espéraient revoir Bordeciel dans de bonnes conditions. Beaucoup s'attendaient à un portage se présentant comme une simple formalité, un moyen d’offrir encore une fois l’aventure classique, mais plus confortable. La réalité est hélas toute autre.

Une nouvelle version de Skyrim avec laquelle rien ne va pour les fans

Après une version numérique de Skyrim sur Switch 2 en fin d'année dernière, Bethesda a il y a quelques jours déployé une énième nouvelle manière d'acheter son jeu légendaire, mais cette fois dans une édition Anniversaire sur le papier « physique ». D'une part, les fans l'ont mauvaise depuis l'arrivée de ce portage, car il s'agit clairement de la pire version jamais vue du jeu pourtant vieux de 15 ans, avec d'énormes problèmes de performance et d'affichage que le studio a visiblement toutes les peines du monde à corriger depuis six mois.

Mais cette énième réédition de Skyrim au format « physique » sur Nintendo Switch 2 a été le coup de grâce pour des fans déjà bien remontés. Une fois encore, même si c'est en partie de la faute du géant japonais d'avoir mis en place un tel dispositif, il ne s'agit pas vraiment d'une version « physique » du jeu. S'il y a bien une boîte à poser dans son étagère, il n'y a en réalité pas de jeu à l'intérieur, puisqu'il est à la place question du tant honni « code dans une boîte ».

En ajoutant les gros problèmes de performance de ce portage Nintendo Switch 2 de Skyrim qui ont cruellement besoin de correctifs qui n'arrivent pas et cette version « physique » sans jeu à l'intérieur, la colère des fans est à son comble. Voilà qui ne redore malheureusement pas le blason d'un Bethesda qui a également beaucoup déçu les joueurs PS5 avec un portage en catastrophe de Starfield, tandis que d'autres attendent déespérément des nouvelles de The Elder Scrolls 6 huit ans après son annonce et un assourdissant silence radio depuis.

Source : Bethesda