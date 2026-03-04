En attendant The Elder Scrolls 6 ou gros RPG équivalents pour se perdre durant durant dans un vaste monde ouvert à explorer, en voici un qui se vante d'être plus grand encore que des monuments du genre tels que Skyrim ou Red Dead Redemption 2, et qui a l'avantage de sortir bientôt. Ce titre a d'ailleurs récemment donné de ses nouvelles et partagé des détails sur le papier particulièrement croustillants.

Un grand jeu solo en monde ouvert pas si désert qui peut faire de l'ombre à Skyrim et Red Dead Redemption 2 ?

Même plus d'une décennie après sa sortie, Skyrim n'a jamais vraiment fait face à d'autres jeux capables de nous emporter comme il l'a fait dans un immense monde ouvert fantastique à explorer. Red Dead Redemption 2 peut aussi s'en targuer s'agissant d'un monde plus réaliste. Mais voici qu'arrive le 19 mars 2026, après plusieurs reports et depuis la Corée du Sud, un jeu qui pourrait bien satisfaire les amateurs de gigantesques espaces à parcourir : Crimson Desert.

Annoncé en 2019 comme étant le tout premier jeu solo de Pearl Abyss (Black Desert Online), le titre arrive donc enfin au terme d'un développement titanesque de sept ans. Titanesque, c'est également le mot qu'on peut employer pour son monde ouvert, qu'il faudra attendre deux fois plus grand que celui de Skyrim, et même plus gros encore que celui déjà massif de Red Dead Redemption 2. Mais les activités dans un terrain de jeu aussi immense ne manqueront a priori pas. On pourra par exemple participer à diverses grandes batailles ; mais aussi posséder une maison, faire la cuisine ; ou encore jouer au chasseur de primes en capturant des criminels pour se faire de l'argent.

Une liberté qui promet d'être absolument folle

S'agissant de l'exploration de ce jeu de Pearl Abyss qui veut faire passer Skyrim et Red Dead Redemption 2 pour des enfants de chœur, elle pourra se faire à dos d'énormes dragons, notamment pour explorer des îles dans le ciel à la manière d'un Tears of the Kingdom ; ou encore au sol à dos d'ours ou de raptors ressemblant à s'y méprendre aux Seikrets de Monster Hunter Wilds ; et même piloter... un mécha. Les fans de Spider-Man pourront aussi y trouver un moyen de locomotion similaire.

Crimson Desert se présente donc comme un jeu totalement fou dans ses ambitions et ses inspirations. En lieu et place d’un personnage de notre création comme dans Skyrim, le titre de Pearl Abyss va cependant nous imposer d’incarner Kliff, mais également deux compagnons issus de sa faction, les Greymane, une caste de guerriers dans le déclin qu’il va falloir reconstruire.

Espérons qu'il ne se perdra pas trop en chemin, de même que les joueurs, et que le tout sera aussi agréable à jouer que ça en a l'air. Verdict pour ce titre qui veut nous occuper des centaines d'heures durant, comme Skyrim et Red Dead Redemption 2 avant lui, le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.