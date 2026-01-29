Si vous avez adoré Skyrim et No Man's Sky, ce RPG dans un monde ouvert titanesque annoncé en 2023 pourrait bien être un jeu de rêve absolu pour vous.

Développer un jeu avec une carte d'une taille comparable à celle d'une planète entière est un projet pour le moins ambitieux, mais il semblerait que ce soit celui de Hello Games, le studio à qui l'on doit le jeu d'action-aventure et de survie spatial à succès No Man's Sky, pour leur futur jeu, mais avec cette fois une influence du côté de RPG médiévaux comme Skyrim.

Le meilleur des deux mondes ouverts entre Skyrim et No Man's Sky ?

Annoncé pour la première fois en 2023 avec une bande-annonce à l'occasion des Game Awards de cette année-là, le prochain projet des créateurs de No Man’s Sky serait un autre jeu de survie en monde ouvert, se déroulant cette fois sur une planète de la taille de la Terre, et dans une ambiance rappelant à s'y méprendre celle de Skyrim. L’idée s'avère en tout cas sur le papier impressionnante. Après une longue mais miraculeuse rédemption, No Man’s Sky est désormais considéré comme l’un des jeux de science-fiction les plus ambitieux de tous les temps.

Le concept de proposer un RPG en monde ouvert à la Skyrim, mais avec le sens de la démesure de No Man's Sky se présente ainsi comme un défi de taille, mais Hello Games pourrait bien être le studio capable de le relever. Le fruit de ce projet fou, c'est bien évidemment Light No Fire, qui prévoit donc de mêler aventure, construction, survie et exploration.

Sauf que le twist est que celui-ci va se dérouler sur une planète fantastique riche et complexe. Light No Fire entend donc combiner la profondeur d’un jeu de rôle à la Skyrim à la liberté d’un jeu de survie en monde ouvert. Avec son exploration sous-marine, la possibilité de faire voler des créatures à travers de vastes cieux, et même l'opportunité de construire sa propre maison, Light No Fire semble être d'une ampleur sans précédent, et les fans potentiels ont hâte d'y jouer.

Un projet titanesque qui se laisse encore désirer

Bien malheureusement, ce jeu mélangeant Skyrim et No Man's Sky serait encore, malgré son annonce remontant à 2023, à un stade précoce de son développement. À cet effet, peu d'informations ont filtré et il n'existe pas encore de date de sortie, même en version d'accès anticipé pour les plus impatients.

La courte bande-annonce diffusée à l'occasion des Game Awards 2023 a cependant permis d'offrir aux joueurs potentiels un aperçu convaincant de ce que réserve ce titre ambitieux. D'une durée d'un peu plus de deux minutes, la bande-annonce de Light No Fire nous montre précisément ce que les groupes d'amis pourront faire en multijoueur. Elle correspond parfaitement à l'image que l'on se fait de No Man's Sky s'il se déroulait dans un monde à la Skyrim.

Compte tenu de l'ampleur titanesque de ce projet fou, il faudra toutefois probablement s'armer d'encore un peu de patience avant de pouvoir y jouer. On espère également que Hello Games aura retenu la leçon du lancement catastrophique de No Man's Sky, qui s'est heureusement largement rattrapé depuis.

Source : Hello Games